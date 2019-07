Inter, Perisic piace al Monaco

Il futuro di Perisic potrebbe essere in Ligue 1. Il Monaco, dopo i problemi nella trattativa con André Silva del Milan, starebbero pensando di provare a strappare il craoto all'Inter (soprattutto dopo la bocciatura di Conte).

L'esterno nerazzurro piacerebbe anche ad altri club. Bayern Monaco e PSG starebbero provando a capire se esistano o meno le condizioni economiche per intavolare una trattativa con l'Inter. Per il nazionale croato, il club nerazzurro vorrebbe non meno di 35 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 24-07-2019 09:54