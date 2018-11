Inter, piace Cragno del Cagliari

Considerata l'età non più verdissima di Handanovic (34 anni), l'Inter si starebbe guardando attorno per cercare un portiere che ne possa raccogliere l'eredità. Tanti i nomi sotto la lente d'ingrandimento. In pole position ci sarebbe Cragno.

Il giovane portiere del Cagliari, classe 1994, ha tutt'altro in testa: "Non ci penso proprio. E non ho nemmeno il tempo per pensarci. Sto troppo bene a Cagliari, sono legato a questa società, voglio far bene qui. Ho comprato casa a in centro, un investimento", le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 09-11-2018 09:00