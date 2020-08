Inter, Piccinini avvisa Conte: il post su Twitter è virale

Il matrimonio continua. Il lungo vertice che ha messo a confronto Antonio Conte con la dirigenza dell’Inter ha portato alla sospirata fumata bianca. L’ex Ct azzurro e il club di Zhang continueranno insieme, inseguendo quegli obiettivi sfuggiti per un soffio quest’anno: lo scudetto, un trionfo europeo e un successo in Coppa Italia.

Conte-Inter, il retroscena

Secondo la Gazzetta dello Sport, a convincere l’allenatore sull’opportunità di proseguire la sua avventura con l’Inter sarebbe stato l’affetto dei giocatori, dei magazzinieri, di tutti i dipendenti con cui ha avuto a che fare quest’anno ad Appiano Gentile. Una marea di messaggi affettuosi su WhatsApp o su altri canali social, che avrebbero fatto maturare in Conte, nei giorni successivi alla sconfitta in finale di Europa League, la decisione di ricominciare, quando sembrava che la sua esperienza in nerazzurro fosse ai titoli di coda.

Conte-Inter, il messaggio di Piccinini

Anche Sandro Piccinini plaude alla ritrovata serenità in casa nerazzurra. Attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter, però, l’ex commentatore Mediaset mette in guarda proprio l’allenatore dal ripetere certi atteggiamenti. Un messaggio diventato in breve virale sui social. Ecco il testo: “L’ho scritto qualche settimana fa: separarsi dopo una stagione così sarebbe stato demenziale. Forse è successo qualcosa che non sappiamo, ma l’importante era ritrovare la voglia di continuare insieme. Adesso, però, Conte eviti altre sceneggiate, non sarebbero più tollerate”.

Piccinini avvisa Conte, le reazioni dei tifosi

Sonny commenta: “Ma solo a me sembra che molto giri intorno alla faccenda del proiettile e del fatto che la famiglia di Conte fosse primaria per la decisione finale? Per me è successo qualcosa che non è mai veramente venuto fuori”. Giuseppe è caustico: “Sandro, il qualcosa sono i 47 mln lordi… Non avrebbe mai rinunciato a 24 mln netti sicuri. Tanto più, dopo la truffa da 30 mln subita in Inghilterra“. Manuel, tifoso della Juventus, s’inserisce nella discussione: “Voglia? Quale voglia?..con quel contratto in ballo erano quasi obbligati ad andare avanti..”. Tano sembra rassegnato: “Qualsiasi scelta, a questo punto, sarebbe stata sbagliata. La pressione mediatica sull’Inter e, soprattutto, su Conte quest’anno sarà insostenibile. E al primo spiffero…altro che sceneggiata…”.

SPORTEVAI | 26-08-2020 10:08