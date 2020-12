Tra i giocatori con le valigie pronte in casa nerazzurra ci sarebbe anche Pinamonti. Il giovane attaccante classe 1999 ha bisogno di giocare con più continuità. Da qui l’idea di andar via (in prestito).

Al momento, ci sarebbero due club di Serie A sulle sue tracce, ovvero Parma e Benevento. I ducali potrebbero puntare su Pinamonti se uno tra Gervinho (seguito anche dall’Inter) e Inglese dovesse partire.

OMNISPORT | 31-12-2020 07:53