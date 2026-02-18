Inter, tocca a Pio Esposito: il retroscena sul derby d’Italia che agita Marotta e il piano dei nerazzurri

Dopo il gol alla Juventus, Chivu pronto a puntare sul giovane gioiello per l'insidiosa trasferta norvegese col Bodo Glimt. Pio sempre più ambito: l'ultima big sulle sue tracce

Il gol contro la Juventus, i muscoli mostrati a un San Siro sempre più ai suoi piedi, la chance in Champions nel gelo di Bodo. Non solo polemiche nel derby d’Italia, ma anche l’ennesima conferma della crescita di Pio Esposito, finito nel mirino di una super potenza inglese. Il futuro del golden boy di Castellammare di Stabia, che si candida a un ruolo da protagonista anche per gli spareggi Mondiali, agita la società nerazzurra, ma Marotta ha un piano ben preciso.

Inter, contro il Bodo Glimt tocca Pio Esposito

Chivu ha una sola certezza lì davanti per l’andata del playoff di Champions League contro il temibile Bodo Glimt: Pio Esposito. Sì, il ventenne centravanti andato a bersaglio anche nel derby d’Italia sarà impiegato dal primo minuto. Ed è un’occasione che si è meritato a suon di prestazioni convincenti.

Chivu punta su Pio, che dovrebbe far coppia con capitan Lautaro. Del resto, tra i due l’intesa è totale. Ma c’è anche un’altra ipotesi che stuzzica il tecnico romeno: la coppia con Thuram, che, però, ha timbrato il cartellino una sola volta nelle ultime nove uscite. Se la scelta dovesse ricadere su Tikus, l’argentino giocherebbe poi con Bonny nella prossima trasferta di campionato a Lecce.

Il retroscena sul derby d’Italia

In passato ci ha già provato Aurelio De Laurentiis. L’infortunio di Lukaku nella pre-season aveva fatto uscire allo scoperto il patron del Napoli con una proposta da circa 30 milioni. No secco dell’Inter. Che, presto, dovrà fare i conti con altre offerte, ancora più sostanziose.

Nella bufera di San Siro, scatenata dall’errore dell’arbitro La Penna che ha espulso ingiustamente Kalulu dopo essere stato ingannato dalla simulazione di Bastoni, è quasi passata inosservata la presenza di uno 007 dell’Arsenal. In tribuna per Pio e molto probabilmente anche per Dimarco, da tempo finito nel mirino dei Gunners. Si prospetta un’estate rovente sull’asse Milano-Londra.

Il piano di Marotta

Pio è legato all’Inter da un contratto fino al 2030, ma il suo ingaggio da 1,1 milioni lo rende estremamente appetibile ai quei club capaci di presentargli offerte da capogiro.

Come rivela TuttoSport, il rinnovo del più piccolo dei fratelli Esposito è diventata una priorità per il club di viale della Liberazione. Marotta sa di non poter tergiversare troppo: il piano prevede una proposta da almeno 3 milioni a stagione con prolungamento fino al 2031.