Inter, Pio Esposito divide: Stramaccioni lo esalta mentre i social lo affossano. E tra i tifosi sorge una paura

Da fenomeno predestinato a giocatore esaltato per nulla, Francesco Pio Esposito divide l'opinione pubblica e i tifosi iniziano a temere i danni della sovraesposizione mediatica

Contro il Sassuolo l’Inter ha ritrovato i tre punti in campionato dopo le sconfitte contro i bianconeri dell’Udinese e della Juventus. Tra gli osservati speciali della sfida c’era certamente Francesco Pio Esposito, alla seconda consecutiva da titolare dopo la partita di Champions League contro l’Ajax. Il classe 2005 su cui i nerazzurri ripongono grandi speranze non è però ancora riuscito a sbloccarsi, ma nonostante questo ha disputato comunque una partita sufficiente. La sua prestazione, così come quelle passate, ha diviso un po’ l’opinione pubblica, con Andrea Stramaccioni che in telecronaca lo ha esaltato a ogni tocco e controllo giusto e i social che invece lo hanno un po’ ridimensionato, arrivando anche a parlare di propaganda in favore del giocatore dell’Inter.

L’inizio di stagione di Pio Esposito

Nonostante sia tornato semplicemente da un prestito, Pio Esposito è certamente il giocatore che ha catalizzato la maggior parte delle attenzioni nell’Inter. Questo perché si tratta comunque di un classe 2005 reduce da un’ottima stagione in Serie B e da molti visto come il possibile futuro dell’attacco della Nazionale italiana insieme a Francesco Camarda, ma anche perché i nerazzurri hanno deciso di puntare forte su di lui, rifiutando anche offerte che sembrerebbero aver raggiunto i 50 milioni di euro.

Al momento però le (forse finora troppo) alte aspettative non sono state rispettate da Pio, che nei quasi 200’ collezionati finora non ha messo a referto nemmeno un gol o un assist. Nulla di cui preoccuparsi dato che questa è comunque la prima stagione in un massimo campionato per Esposito, il quale è consapevole di dover fare esperienza, ma che ha comunque già messo in mostra quella garra e voglia di gol che tanto piace ai tifosi, oltre a qualche prestazione comunque sufficiente.

Pio Esposito divide l’opinione

Nonostante non abbia ancora trovato il modo per lasciare il segno con la maglia dell’Inter Pio Esposito sembra poter contare sulla riverenza dei media sportivi italiani, che da tempo ne tessono le lodi, così come di quella dei telecronisti che lo commentano. Come nel caso di Stramaccioni, che ha esaltato il classe 2005 in ogni situazione possibile durante la sfida contro il Sassuolo scatenando non poche polemiche sui social, tanto che qualcuno come Simone è arrivato a parlare di propaganda in favore di Pio: “In telecronaca sono riusciti a dire veramente ‘Tiro pericoloso di Pio Esposito’. Mai vista una propaganda del genere su un giocatore”.

C’è chi invece ironicamente si diverte mettere in rapporto l’esaltazione di Pio con le statistiche che raccontano tutt’altra verità, “In telecronaca stanno continuando a parlare di Francesco Pio Esposito come un fenomeno generazionale. Poi c’è la realtà”, e chi a metterlo in confronto con Walid Cheddira, autore del gol del Sassuolo che ha riaperto la partita nel finale: “Walid Cheddira ha più gol in campionato del fenomeno Pio Esposito”.

Il timore dei tifosi

C’è però anche chi tra i tifosi dell’Inter e quelli della Nazionale italiana si dice preoccupato che questa esaltazione per nulla possa essere solo dannosa per Pio Esposito. Come Guido Olivares, autore di una lucida analisi su X che ha trovato concordi tanti altri appassionati: “Sono il primo a credere che Esposito abbia un grosso potenziale e sono il primo che si augura che un calciatore della provincia di Napoli possa esplodere in Serie A. Però ad oggi la sovraesposizione mediatica che sta avendo il 2005 dell’Inter non solo è immotivata, ma è anche deleteria. Pio deve essere esaltato quando farà cose per cui merita di esserlo, proprio perché ha un grande potenziale. Esaltarlo a priori gli può fare solo male”.