Inter, Pio Esposito unica nota lieta di un'Italia a picco: ma mette nei guai Chivu per il derby col Milan

L'exploit del golden boy di Castellammare di Stabia complica la vita al tecnico romeno: in quattro - tutti in forma - per due posti nel big match contro i rossoneri

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Pio Esposito è (già) diventato grande. In gol contro la Moldova, in gol anche contro la Norvegia: due su due nello sprofondo azzurro. Dall’azzurro al nerazzurro: alle porte il primo derby della carriera. Inter-Milan vale la vetta e, ora, Chivu è nei guai. L’allenatore romeno può permettersi di rinunciare all’unica nota lieta di un’Italia che cola a picco?

Inter, Pio Esposito unica nota lieta di un’Italia a picco

Pio è stato il solo calciatore dell’Italia a salvare la faccia dopo la disfatta con la Norvegia. Quattro ceffoni a San Siro: altro che applausi alla Scala del Calcio, il sipario è calato nella maniera più triste. Epilogo drammatico di una performance da incubo. Sì, la reazione di Adani in telecronaca al bel gol del momentaneo 1-0 firmato dal golden boy dell’Inter è stata spropositata, ma non proprio priva di logica e fondamenta, perché anche Haaland ha capito chi è Pio Esposito.

Non sarà un fenomeno come il gigante norvegese – doppietta in 120 secondi all’amico Donnarumma – però nella mediocrità che circonda una Nazionale che rischia di fallire la qualificazione al Mondiale per la terza volta di fila rappresenta la nota lieta d’un domani pieno di dubbi e paura. L’unica nota lieta.

Chivu nei guai per il derby con l’Inter

La 12a giornata di Serie A regala un derby della Madonnina d’altissima quota. Da San Siro a San Siro, dalla Norvegia al Milan. Esposito ha inviato un messaggio chiarissimo a Chivu: è pronto a giocare la sua prima stracittadina. Un bel – è proprio il caso di scriverlo – guaio per il tecnico romeno, che, ieri, ha approfittato della sosta per volare a Madrid e assistere alla sfida di Nfl tra Miami Dolphins e Washington Commanders.

Un Pio in tale stato di grazia merita una chance dal primo minuto oppure è un’arma da utilizzare a partita in corso? L’ex Spezia non vede l’ora di sfruttare la vetrina della stracittadina per continuare il suo percorso di crescita che prosegue a vele spiegate.

Lautaro, Thuram, Bonny: che abbondanza

Lì davanti Chivu ha solo l’imbarazzo della scelta. Non a caso, l’Inter – con 26 gol realizzati – vanta l’attacco più prolifico del campionato. La buona notizia è che, rispetto alle precedenti soste, Lautaro non sarà l’ultimo a rientrare. Come riferito da Sky, l’argentino è atteso già nella giornata di domani ad Appiano Gentile, per cui non ci sono dubbi sul suo impiego dal primo minuto contro i cugini guidati da Max Allegri.

Bonny, proprio come Pio, sta convincendo per gol, assist e prestazioni: insomma, rinunciare al francese ex Parma non è affatto una scelta facile. Infine, Thuram. Tikus è stato risparmiato da Deschamps dopo aver smaltito l’infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per quasi due mesi: contro il Milan sarà al massimo della forma. E desideroso di ricomporre la ThuLa.