Inter, Pio Esposito nel mirino delle big d'Europa: Arsenal in prima fila, occhio a United e Barcellona

Il giovane attaccante dell’Inter continua a conquistare spazio e considerazione anche in azzurro, ora anche i grandi club europei hanno iniziato a seguirlo da vicino

Tre indizi fanno una prova. Il quarto, forse, non arriverà. Ma le tre maglie da titolare indossate da Pio Esposito con la Nazionale contro Belgio, Turchia e Francia raccontano un trend ormai evidente: l’attaccante dell’Inter è sempre più una certezza del presente e una delle prospettive più interessanti del futuro azzurro.

Pio Esposito nel mirino delle big d’Europa

Questa sera, secondo le anticipazioni della vigilia, Esposito dovrebbe partire dalla panchina, con Gianluca Scamacca favorito nel ballottaggio per una maglia da titolare. Una scelta che non cambia la considerazione maturata attorno al centravanti classe 2005, le cui qualità tecniche e soprattutto fisiche lo hanno già trasformato in un punto di riferimento per Inter e Nazionale. Pio Esposito rappresenta un’ancora a cui affidarsi nei momenti di maggiore difficoltà. Quando è in campo, le squadre che lo schierano tendono a modellare parte della propria manovra sulle sue caratteristiche. Soprattutto contro avversari aggressivi e capaci di esercitare una pressione alta, la possibilità di trovare un riferimento forte spalle alla porta permette di risalire il campo e alleggerire la pressione. Il margine di crescita più evidente riguarda la finalizzazione, ma il contributo di Esposito va ben oltre i gol. A soli 21 anni, con un’intera carriera davanti e già un’esperienza importante alle spalle in un top club come l’Inter, il centravanti di Castellammare di Stabia ha attirato inevitabilmente l’attenzione delle grandi società europee.

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L’Arsenal sulle tracce di Pio Esposito

Qualcosa, secondo quanto riportato da TeamTalk, si sarebbe già mosso. A Bursa, in occasione della sfida della Nazionale contro la Turchia, alcuni osservatori dell’Arsenal avrebbero seguito da vicino Esposito. Una presenza tutt’altro che casuale, considerando che il centravanti nerazzurro ha già lasciato il segno contro i Gunners. Lo scorso gennaio, infatti, il suo ingresso nella ripresa durante la sfida di Champions League aveva creato non pochi problemi alla difesa londinese. Una prestazione che aveva colpito anche i tifosi dell’Arsenal, protagonisti sui social di diversi commenti entusiasti sulle qualità del giovane attaccante. Ora l’interesse potrebbe essere tornato d’attualità. E l’Arsenal non sarebbe l’unico grande club a monitorare la situazione: sempre secondo TeamTalk, anche Manchester United e Barcellona avrebbero inserito Esposito tra i giocatori osservati.

Pio Esposito-Inter fino al 2032

A Milano, però, non sembrano esserci particolari motivi di preoccupazione. Esposito ha recentemente rinnovato il proprio contratto con l’Inter fino al 2032, legandosi a lungo al progetto nerazzurro e confermando la centralità che il club gli attribuisce anche in prospettiva. Il diretto interessato, inoltre, continua a vivere con serenità il proprio percorso e si è mostrato pienamente concentrato sull’Inter. Le attenzioni dei grandi club, almeno per il momento, restano dunque sullo sfondo. Bisognerà capire cosa accadrà nelle prossime sessioni di mercato. Una semplice attività di scouting potrebbe trasformarsi in un’offerta concreta destinata a raggiungere la sede nerazzurra. E, davanti alle cifre che negli ultimi anni hanno caratterizzato il mercato della Premier League, sarebbe difficile considerare impossibile qualsiasi scenario. Per ora, però, Esposito resta un punto fermo per l’Inter. E le recenti prestazioni con la maglia dell’Italia confermano che il suo nome è destinato a essere sempre più centrale anche nel futuro della Nazionale.