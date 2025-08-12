Inter, Pio Esposito non evita la figuraccia col Monza. E il web insorge: "Altro che Lookman, ecco chi serve"

La magia di tacco del golden boy non basta ai nerazzurri: l'amichevole all'U-Power Stadium finisce 2-2, prima dei rigori che premiano la squadra di Chivu. Tifosi scatenati.

Una magia di Pio Esposito non basta all’Inter per evitare la figuraccia col Monza. E i tifosi insorgono per lo spettacolo offerto dai nerazzurri all’U-Power Stadium. Nel mirino la squadra mercato, da Marotta ad Ausilio: “A Chivu non serve Lookman, la priorità è un’altra”.

Inter, che fatica col Monza: ancora una volta in svantaggio

Nel 3-5-2 disegnato da Chivu contro il Monza, reduce da un’amara retrocessione in Serie B, figurano i nuovi acquisti Luis Henrique, Sucic e Bonny, che in attacco fa coppia col golden boy Pio Esposito.

Come già successo nelle due precedenti uscite post Mondiale contro l’Inter U23 e il Monaco, i nerazzurri vanno in svantaggio. Al 32′ Caprari mette in mezzo, Dimarco conferma le sue lacune difensive perdendosi Ciurria, che supera indisturbato Martinez. Il pareggio a pochi istanti dall’intervallo è frutto di un clamoroso autogol di Birindelli che di testa beffa Thiam.

Altra magia di Pio Esposito, ma non basta ai nerazzurri

Lì davanti Bonny si fa apprezzare per spirito d’iniziativa velocità e tecnica, ma a inizio ripresa è Pio Esposito a inventarsi un gol meraviglioso che permette all’Inter di mettere la freccia. Con un colpo di tacco geniale su un tiro senza troppe pretese di Darmian il classe 2005 fa tornare il sorriso sul volto fin a quel momento perplesso e contrariato di Chivu.

E sui social è un plebiscito di consensi per l’ex Spezia, che si candida a vivere una stagione da protagonista nonostante davanti abbia due mostri sacri del calibro di capitan Lautaro e Thuram. Ma al fotofinish ecco la beffa: Azzi, pescato da Sardo, fissa il risultato sul 2-2. Ai rigori la spuntano i nerazzurri, ma è soltanto una magra, magrissima consolazione.

Monta la protesta sul web: “Non ci serve Lookman”

La qualità del gioco espresso dall’undici di Chivu non ha affatto esaltato il popolo nerazzurro. Ma a preoccupare è sopratutto la tenuta difensiva della squadra. ‘Abc’ bacchetta Marotta e Ausilio e va dritto al punto su X: “Basta con Lookman, prendete Leoni: non se ne può più di questa difesa criminale”.

“Bisogna intervenire per trovare un difensore centrale” aggiunge Oreste. “Se penso che abbiamo speso 70 milioni sul mercato impazzisco” rincara Gianluca. Federico punge: “Mi sembra giustissimo continuare a insistere per Lookman, invece che mettere a posto la difesa. Ottima scelta di mercato”.