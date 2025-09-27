Inter, Pio Esposito si sblocca e fa impazzire Chivu: la reazione del romeno al primo gol in A del suo gioiello

Lautaro e Pio, presente e futuro dell'Inter nel 2-0 al Cagliari che rilancia i nerazzurri. E il golden boy vince pure il derby in famiglia col fratello Sebastiano

Ed eccolo qui il primo gol in Serie A di Pio Esposito. Destino ha voluto che il golden boy dell’Inter si sbloccasse proprio contro il fratello Sebastiano, costretto ad alzare bandiera bianca. Al sigillo dell’ex Spezia Chivu è letteralmente impazzito: terza vittoria di fila per la sua Inter e la sensazione che la strada imboccata sia davvero quella giusta.

Inter, gioia Pio Esposito: primo gol in Serie A

Minuto 64, Cagliari e Inter sono sullo 0-1 firmato Lautaro: Chivu decide che è arrivato il momento di Pio Esposito. Il 20enne di Castellammare di Stabia prende il posto di Thuram e dà il via al derby in famiglia col fratello Sebastiano, con cui aveva condiviso l’esperienza a stelle e strisce al Mondiale per Club.

Pio ci prova subito in rovesciata, proprio come già successo contro il Sassuolo, ma questa volta cicca il pallone. Per il primo sigillo in Serie A bisogna aspettare l’82’: Dimarco la mette in mezzo, il più piccolo degli Esposito riesce a staccarsi dalla marcatura e a insaccare a porta spalancata. Il più facile dei gol per il più importante dei gol.

Chivu impazzisce: la reazione del tecnico

Pio si lascia andare a un’esultanza sfrenata, festeggiato da tutti i suoi compagni di squadra. Ma a colpire è la reazione di Chivu, immortalata dalle telecamere.

L’allenatore romeno dell’Inter scaglia una bottiglietta a terra e stringe i pugni volgendo lo sguardo al pubblico: esulta per la rete del suo gioiello, ma anche per la vittoria ormai certa che indirizza la sua squadra verso i piani alti dopo un avvio di stagione piuttosto complicato. Nel post partita, però, ci va più cauto: “Andiamoci piano con Pio. Sta sorprendendo anche me, ma non pretendiamo troppo da lui per ora”.

Lautaro-Pio: presente e futuro dell’Inter

Generazioni nerazzurre a confronto. Pio Esposito è il futuro, il talento che lavora per diventare campione. Lautaro è il presente, il leader, la certezza. L’argentino si è confermato bestia nera del Cagliari: 12 partite contro e altrettanti gol.

Questa volta gli sono bastati 9′ per andare a bersaglio e firmare una rete storica. Già, il Toro è salito a quota 117 gol con l’Inter: ha staccato Sandro Mazzola (116) e si gode il quinto posto solitario della classifica dei bomber all time della Beneamata in Serie A dietro a Meazza (197), Lorenzi (138), Nyers (133) e Altobelli (128). “Pio è un ragazzo intelligente, lavora tanto, ascolta, aiuta la squadra. Deve crescere, ma ci darà una grande mano” ha dichiarato Lautaro ai microfoni di Dazn parlando del suo giovane compagno di squadra. E se lo dice il capitano, c’è da credergli.