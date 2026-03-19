I dettagli dell'operazione che consentirebbe al club nerazzurro di tutelarsi e di valutare proposte ristrette, adatte agli obiettivi della società con un occhio al fair play

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Nulla è come pare, soprattutto se non c’è silenzio attorno al rinnovo di Pio Esposito, esponente di una Gen Z che nel calcio stenta a sedurre al pari di Kimi Antonelli e Jannik Sinner. Nella società digitale, attaccanti come il talentuoso giocatore nato a Castellammare di Stabia ma cresciuto all’Inter, non hanno ancora suscitato un attaccamento trasversale paragonabile a quello dei coetanei citati. Il ragazzo, però, si farà. Lo afferma il suo agente, lo sostiene la statistica (fino ad ora) e i presupposti tecnici ci sono tutti. Come pure la necessità, se non l’urgenza, di chiudere il suo rinnovo per scoraggiare le offerte che arriveranno comunque, non sotto una certa soglia.

Inter, pronto il rinnovo per Pio Esposito

L’Inter starebbe valutando, secondo priorità e razionalizzazione, su come procedere sul fronte dei prolungamenti che non interessano solo Pio Esposito. Il suo agente, Mario Giuffredi, ha già chiarito nelle dichiarazioni rilasciate a Radio CRC, che per il giocatore il presente e il futuro sono a Milano. E non in Premier.

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“Arsenal su Esposito? Pio Esposito sta bene all’Inter e sarà il futuro dei nerazzurri per i prossimi 10 anni. Il ragazzo ora è innamorato dell’Inter. Lui come Vieri? A me non piacciono gli accostamenti, soprattutto quando i giocatori sono giovani. Pio Esposito deve se stesso e sviluppare un suo modo di giocare personale. Quando si fanno degli accostamenti, si creano delle aspettative che non servono a niente”, ha dichiarato Giuffredi.

Il valore del giocatore

Il valore attuale di mercato del cartellino di Pio Esposito si aggira attorno ai 35 milioni di euro, stando a transfermarkt, con un trend positivo ovvero in forte crescita dalla stagione 2024/25 che segnava, a giugno, 5 milioni (Spezia). La dirigenza considera il giocatore cedibile solo a prezzi molto più elevanti, alzando di fatto il prezzo finale del cartellino da quel valore.

L’attuale contratto lega l’attaccante al club di viale della Liberazione fino al 30 giugno 2028, ma l’obiettivo a questo punto sarebbe per la società di tutelarsi e spalmare certi costi che gravano sul bilancio.

La strategia sul rinnovo di Pio Esposito

Come approderà l’Inter a questo risultato? Si riportano da tempo queste indiscrezioni che trovano, oggi, ulteriore approfondimento anche nell’articolo dedicato da Tuttosport.

La dirigenza dell’Inter è già al lavoro da qualche settimana per intavolare e definire la trattativa per premiare la richiesta di Pio Esposito di proseguire con la maglia dell’Inter, con un nuovo contratto e un ingaggio al rialzo com’è nei desiderata del calciatore.

L’attuale accordo, che scade a giugno 2030, prevede 1,1 milioni di euro più bonus e sarà adeguato in maniera molto significativa: per Tuttosport, l’idea dell’Inter è di portarlo a quota 4 milioni di euro netti e di allungare la durata del contratto fino all’estate 2031. Una consuetudine, ormai, quando si tratta di contratti con i big del calcio che conta.

Il Newcastle e l’Arsenal, minacce concrete

A riportare l’interesse del Newcastle è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il quale dai propri canali social ha rilanciato apportando qualche dettaglio.

Per Pio aveva mostrato stima l’Arsenal, come anche Chelsea e Liverpool rimanendo però sullo sfondo. Mentre, insomma, il Newcastle potrebbe rivelarsi concreto, con un leggero vantaggio sull’Arsenal le altre due sarebbe interessate ma per ora rimarrebbero a guardare.

“Uno dei giocatori che l’Inter considera intoccabili per l’estate è certamente Pio Esposito. All’estero si è parlato tanto dell’Arsenal, ma i Gunners non hanno fatto alcun passo, al di là dello scouting su diversi giocatori. Un club che sarebbe pronto, da quanto mi risulta, a fare sul serio dal punto di vista delle cifre sarebbe il Newcastle, che prenderà una punta in estate: quello di Esposito è uno dei nomi che circola, è un profilo molto apprezzato, ma l’Inter non ha intenzione di dare aperture“, aveva spiegato.

Il peso della situazione internazionale

Ripetiamo che l’operazione Sandro Tonali ha fatto scuola e che la potenza di fuoco economica del club inglese non è paragonabile al resto della stessa Premier. L’unica vera incognita è il futuro legato alla situazione internazionale che, visti gli intrecci di proprietà, non è affatto favorevole a simili trattative e passaggi.