Inter, Piquè scatena la polemica e Vidal risponde

Tanti tifosi interisti e non solo si sono scatenati su un post di Arturo Vidal dopo il commento di Gerard Piquè, ex compagno di squadra del cileno al Barcellona. Su Instagram, il centrocampista nerazzurro ha postato tutti i suoi dodici titoli nazionali vinti in giro per il mondo.

Il difensore blaugrana ha ironizzato, prendendo in giro Vidal e forse non solo: “Se giochi contro gli zoppi… e la Champions quando la vinci?”, una battuta poco gradita ai tanti tifosi italiani, non solo interisti. La Serie A, d’altronde, non è un torneo di “zoppi”. La risposta di Vidal non si è fatta attendere: “La prossima Champions sarà mia”.

OMNISPORT | 04-05-2021 18:17