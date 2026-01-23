Inter-Pisa, bufera su Sommer: altra papera dello svizzero e Moreo ringrazia. La reazione di Chivu, tifosi furiosi

San Siro ammutolito: dopo 10' la squadra di Gilardino si porta in vantaggio con il super gol del suo attaccante propiziato dall'erroraccio del portiere dell'Inter

Sommer ci ricasca. Con una papera clamorosa dopo 10’ di gioco, il portiere dell’Inter consente a Moreo di segnare il gol della vita a San Siro. Pisa in vantaggio grazie al regalo dello svizzero, anche se nell’azione che ha portato avanti la squadra di Gilardino la colpa va attribuita anche ad altri calciatori della squadra di Chivu. Sull’ex Bayern Monaco si abbatte una nuova bufera: ecco la reazione dei tifosi sui social.

Inter-Pisa: papera clamorosa di Sommer

L’anticipo della 22esima giornata tra la prima e l’ultima in classifica riserva subito una sorpresa, ovvero il gol del vantaggio del Pisa a distanza di soli 10’ dal fischio d’inizio.

In seguito a uno sciagurato e piuttosto incomprensibile retropassaggio di Mkhitaryan dalla linea di centrocampo, Sommer è uscito dai pali, ma nel tentativo di servire Zielinski – colto di sorpresa e controtempo – ha regalato la sfera a Moreo. Il calciatore del Pisa è stato bravissimo nel disegnare una traiettoria perfetta dai 30 metri che si è insaccata nella porta rimasta sguarnita.

La reazione di Chivu, i dubbi sulla seconda rete

Come riferito in diretta su Dazn, Chivu ha rivisto immediatamente il gol subito sul monitor del tattico Mario Cecchi per capire cosa non avesse funzionato. Il tecnico romeno ha riconosciuto l’errore di valutazione di Sommer e “la giocata forzata su Zielinski”, perché “doveva andare da un’altra parte”.

Ma i tifosi hanno avanzato dubbi anche sul raddoppio del Pisa, arrivato sugli sviluppi di un calcio d’angolo: sul colpo di testa dello scatenato Moreo, lasciato colpevolmente solo in area dalla retroguardia di casa, l’elvetico non è riuscito a intercettare il pallone.

Bufera sul portiere, tifosi scatenati

Già preso di mira anche in occasione della sfida di Champions League persa con l’Arsenal, dopo pochi giorni Sommer torna sul banco degli imputati. Ennesimo processo al portiere che ha il contratto in scadenza a giugno e il destino ormai segnato: in estate sarà addio.

“La bocciatura per Sommer quando?” chiede MissAdry su X. “Persino Sommer non si schiererebbe titolare” ironizza Matteo. “Sommer è oramai inaffidabile, ma le responsabilità sono di chi lo mette in campo” sostiene Simona. “Stimo e rispetto Chivu, ma non si deve intestardire! Sommer deve riposare, gioca senza sentire la fiducia del pubblico” chiosa ‘Br1’.