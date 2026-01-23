Inter-Pisa: le formazioni ufficiali. Lautaro, Pio Esposito o Thuram? Le scelte di Chivu e Gilardino

La 22esima giornata di Serie A si apre con l’anticipo tra l’Inter capolista e il Pisa che ha un disperato bisogno di punti salvezza. Per i nerazzurri una partita da vincere a tutti i costi non solo per respingere l’assalto del Milan, ma anche per arrivare in fiducia al decisivo match di Champions League col Borussa Dortmund che può valere l’accesso diretto agli ottavi. Chivu opta per il turnover: ecco chi gioca in attacco tra Lautaro, Thuram e Pio Esposito, le formazioni ufficiali.
Sono già disponibili le formazioni ufficiali dell’anticipo del friday night, ma prima analizziamo il percorso delle due squadre in campionato. L’Inter, reduce dal ko col super Arsenal di Arteta, è in vetta alla classifica a quota 49 punti, con un margine di vantaggio di 3 lunghezze sul Milan e 6 sui campioni in carica del Napoli.
L’undici di Chivu è decisamente on fire: ha infatti vinto otto delle ultime nove gare, concedendo solo un pareggio alla squadra di Conte. A San Siro va in scena il più classico dei testacoda: il Pisa chiude la classifica a 14 punti in coabitazione col Verona e l’unico successo risale a inizio novembre contro la Cremonese.
Troppo importante e delicata la trasferta in Germania col Borussia Dortmund per rischiare di giocare con i titolarissimi. Chivu sceglie un turnover ragionato: il terzetto difensivo posto a protezione di Sommer sarà formato da Bisseck, De Vrij, che fa rifiatare Akanji, e Bastoni.
Sulle corsie laterali giocheranno dal primo minuto Luis Henrique e Carlos Augusto, che concede un turno di riposo a Dimarco. In mediana, invece, spazio a Sucic, Zielinski e Mkhitaryan, con Barella in panchina. Chi sarà impiegato in attacco? Il tecnico romeno punta su capitan Lautaro e Pio Esposito.
Al 3-5-2 dell’Inter si contrappone il 3-4-2-1 del Pisa. Tra i pali ci sarà Scuffet, mentre nel pacchetto arretrato toccherà a Coppola, Canestrelli e Calabresi.
A centrocampo, da destra a sinistra, partiranno dall’inizio Tourè, giocatore da tempo monitorato da Marotta e Ausilio come soluzione tampone per l’infortunio di Dumfries, Aebischer, Marin e Angori. A Tramoni e Moreo il compito di rifornire il terminale offensivo Meister.
- Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu
- Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino