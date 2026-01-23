Virgilio Sport
Inter-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Inter-Pisa di Serie A 2025-26, 22a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Inter e Pisa si affrontano allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano venerdì 23 gennaio 2026 alle 20:45 per la 22a giornata di Serie A. È un testacoda: i nerazzurri sono 1° con 49 punti (16 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte; 44 gol fatti, 17 subiti), i toscani 19° a 14 punti (1 vittoria, 11 pareggi, 9 sconfitte; 16 gol segnati, 31 incassati). Gara dal peso specifico diverso: per l’Inter occasione per allungo, per il Pisa vero scontro salvezza e punti pesantissimi in ottica permanenza.


Probabili formazioni

Al Meazza si va verso un confronto interessante: la Inter dovrebbe riproporre il 3-5-2, con copioni ormai collaudati ma qualche variabile. Davanti a Sommer, il terzetto potrebbe essere BisseckAkanjiBastoni; sulle corsie opzione de Lima a destra e Dimarco a sinistra. In mezzo, Barella e Zielinski dovrebbero garantire ritmo e linee di passaggio, con Sucic a cucire. In attacco, coppia quasi obbligata ThuramMartinez, ma non si escludono minutaggi gestiti. Occhio però agli acciaccati: Calhanoglu resta in dubbio, mentre Dumfries non dovrebbe esserci. Il Pisa potrebbe confermare il 3-4-2-1: dietro compatto con Calabresi, Caracciolo e Canestrelli, corsie per Toure e Angori, dentro MarinAebischer. Tra le linee, Moreo e Tramoni a supporto di Meister. Al momento non si segnalano squalifiche pesanti, ma possibili verifiche last minute.

  • Inter (3-5-2): Sommer; BisseckAkanjiBastoni; de LimaBarellaZielinskiSucicDimarco; ThuramMartinez
    V:Sport
  • Pisa (3-4-2-1): Scuffet; CalabresiCaraccioloCanestrelli; ToureMarinAebischerAngori; MoreoTramoni; Meister
    V:Sport

Gli indisponibili

Capitolo assenze: la Inter monitora le condizioni di Calhanoglu, che potrebbe rientrare ma resta in dubbio; out a lungo Di Gennaro e Dumfries, mentre Palacios è verso lo stop breve. Il Pisa arriva con qualche noia muscolare in difesa e sulla trequarti: lo staff valuterà fino all’ultimo, ma l’idea è di non forzare i recuperi per evitare ricadute.

  • Inter: Calhanoglu (infortunio al polpaccio), Di Gennaro (polso rotto), Dumfries (infortunio alla caviglia), Palacios (infortunio alla coscia)
  • Pisa: Albiol (infortunio muscolare), Cuadrado (problema ai flessori), Vural (infortunio al ginocchio), Lusuardi (infortunio muscolare), Denoon (infortunio alla caviglia)

Le ultime partite giocate

L’Inter arriva lanciatissima: quattro vittorie e un pari nelle ultime cinque gare. Il Pisa fatica a trovare il colpo pieno, ma pareggia spesso e resta competitivo in trasferta. Trend che racconta un confronto tra attacco prolifico e squadra abituata a partite bloccate.

Inter ok ok x ok ok
Pisa ko x ko x x
  • Inter

Inter–Bologna 3-1; Parma–Inter 0-2; Inter–Napoli 2-2; Inter–Lecce 1-0; Udinese–Inter 0-1.

  • Pisa

Pisa–Juventus 0-2; Genoa–Pisa 1-1; Pisa–Como 0-3; Udinese–Pisa 2-2; Pisa–Atalanta 1-1.

L’arbitro di Inter-Pisa

Dirige Marcenaro, assistenti Mokhtar e Yoshikawa; IV Ayroldi, VAR Gariglio, AVAR Massa. In questa Serie A 2025/26 Matteo Marcenaro ha arbitrato 7 gare: 30 gialli, 1 rosso, 0 rigori concessi, media 4.4 cartellini a partita e 40.2 punti di valutazione, con 6 falli per cartellino.

Informazioni interessanti sul match

La storia sorride all’Inter: i nerazzurri dominano la serie recente con il Pisa e al Meazza hanno costruito un fortino. La capolista vola contro le squadre della parte bassa e arriva con la difesa solida e un attacco capace di colpire anche dalla distanza. Il Pisa, però, è duro a morire: tanti pareggi esterni e una vena realizzativa in trasferta da non sottovalutare. Occhi su Martinez, che vede la porta con continuità, e sulla curiosità Durosinmi, a caccia di un record da esordiente. Numeri e trend disegnano una partita dal copione chiaro ma non scritto: ritmo, ampiezza e gestione del possesso potrebbero indirizzare l’inerzia, mentre le ripartenze toscane restano l’arma per sparigliare.

  • L’Inter ha vinto le ultime sei sfide contro il Pisa in A, con media di tre gol a partita: i nerazzurri inseguono la settima di fila.
  • Al Meazza l’Inter ha vinto sei volte su sette contro il Pisa, incluse le cinque più recenti; unico colpo esterno nerazzurro-azzurro datato 6 marzo 1983.
  • Con 16 successi in 21 gare, l’Inter ricalca i campionati poi chiusi con lo Scudetto: nelle cinque volte precedenti ha vinto anche la 22a giornata.
  • Difesa d’acciaio: due clean sheet consecutivi per l’Inter, a caccia della terza porta inviolata di fila come tra dicembre ’24 e gennaio ’25.
  • Contro le squadre della bassa classifica l’Inter è perfetta: 10 su 10, miglior attacco e miglior difesa in quelle sfide.
  • Il Pisa ha pareggiato sei delle ultime sette trasferte ed è la squadra con più pari fuori casa (7 su 10), ma ancora senza vittorie esterne.
  • Nonostante i 20 gol subiti in trasferta, il Pisa ha segnato 14 reti lontano da casa: meglio hanno fatto solo poche big.
  • L’Inter è tra le migliori nei gol da fuori (7), mentre il Pisa non ha ancora segnato dalla distanza.
  • Martinez è a quota 11 in 21 giornate e ama le neopromosse: 16 reti nelle ultime 20 sfide, compresa una doppietta al Pisa lo scorso 30 novembre.
  • Durosinmi sogna il bis: dopo il gol all’esordio, potrebbe entrare in un club ristrettissimo di esordienti a segno nelle prime due in A.

Le statistiche stagionali di Inter e Pisa

Possesso, qualità e finalizzazione per l’Inter: 58.9% di possesso, 44 gol fatti, 17 subiti e 16 successi in 21 gare. Il Pisa tiene botta con organizzazione e fisicità (40.3% di possesso), ma paga in area (31 gol concessi) e incisività (16 reti). Precisione al tiro 45.2% per i nerazzurri contro il 34.8% dei toscani; conversione 16.3% vs 9.9%. Undici clean sheet contro quattro fotografano l’inerzia difensiva.

Focus giocatori: per l’Inter guida Martinez (11 gol) con supporto di Thuram (6) e Calhanoglu (7); top assist a quota 5 per Barella e Dimarco. Più ammonito tra i dati disponibili nerazzurri Calhanoglu (4), porta chiusa 10 volte da Sommer. Nel Pisa i migliori marcatori sono Moreo e Nzola (3), uomo assist Leris (3); rossi per Toure e Nzola (1 a testa). Tra i pali, 4 clean sheet per Semper.

Inter Pisa
Partite giocate 21 21
Vittorie 16 1
Pareggi 1 11
Sconfitte 4 9
Gol fatti 44 16
Gol subiti 17 31
Possesso palla (%) 58.9 40.3
Tiri totali 270 161
Precisione tiri (%) 45.19 34.78
Conversione tiri (%) 16.30 9.94
Clean sheet 11 4
Cartellini gialli 33 42
PPDA 9.9 13.9

FAQ

Quando si gioca Inter-Pisa e a che ora inizia?

Inter-Pisa si gioca venerdì 23 gennaio 2026 con inizio alle ore 20:45.

Dove si gioca Inter-Pisa?

La partita si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Chi è l’arbitro di Inter-Pisa?

L’arbitro è Matteo Marcenaro, con assistenti Mokhtar e Yoshikawa; IV Ayroldi, VAR Gariglio, AVAR Massa.

