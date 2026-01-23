Inter-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Inter-Pisa di Serie A 2025-26, 22a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Inter e Pisa si affrontano allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano venerdì 23 gennaio 2026 alle 20:45 per la 22a giornata di Serie A. È un testacoda: i nerazzurri sono 1° con 49 punti (16 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte; 44 gol fatti, 17 subiti), i toscani 19° a 14 punti (1 vittoria, 11 pareggi, 9 sconfitte; 16 gol segnati, 31 incassati). Gara dal peso specifico diverso: per l’Inter occasione per allungo, per il Pisa vero scontro salvezza e punti pesantissimi in ottica permanenza.

Probabili formazioni

Al Meazza si va verso un confronto interessante: la Inter dovrebbe riproporre il 3-5-2, con copioni ormai collaudati ma qualche variabile. Davanti a Sommer, il terzetto potrebbe essere Bisseck–Akanji–Bastoni; sulle corsie opzione de Lima a destra e Dimarco a sinistra. In mezzo, Barella e Zielinski dovrebbero garantire ritmo e linee di passaggio, con Sucic a cucire. In attacco, coppia quasi obbligata Thuram–Martinez, ma non si escludono minutaggi gestiti. Occhio però agli acciaccati: Calhanoglu resta in dubbio, mentre Dumfries non dovrebbe esserci. Il Pisa potrebbe confermare il 3-4-2-1: dietro compatto con Calabresi, Caracciolo e Canestrelli, corsie per Toure e Angori, dentro Marin–Aebischer. Tra le linee, Moreo e Tramoni a supporto di Meister. Al momento non si segnalano squalifiche pesanti, ma possibili verifiche last minute.

Inter (3-5-2): Sommer ; Bisseck – Akanji – Bastoni ; de Lima – Barella – Zielinski – Sucic – Dimarco ; Thuram – Martinez V:Sport

(3-5-2): ; – – ; – – – – ; – Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi – Caracciolo – Canestrelli; Toure – Marin – Aebischer – Angori; Moreo – Tramoni; Meister V:Sport

Gli indisponibili

Capitolo assenze: la Inter monitora le condizioni di Calhanoglu, che potrebbe rientrare ma resta in dubbio; out a lungo Di Gennaro e Dumfries, mentre Palacios è verso lo stop breve. Il Pisa arriva con qualche noia muscolare in difesa e sulla trequarti: lo staff valuterà fino all’ultimo, ma l’idea è di non forzare i recuperi per evitare ricadute.

Inter : Calhanoglu (infortunio al polpaccio), Di Gennaro (polso rotto), Dumfries (infortunio alla caviglia), Palacios (infortunio alla coscia)

: (infortunio al polpaccio), (polso rotto), (infortunio alla caviglia), (infortunio alla coscia) Pisa: Albiol (infortunio muscolare), Cuadrado (problema ai flessori), Vural (infortunio al ginocchio), Lusuardi (infortunio muscolare), Denoon (infortunio alla caviglia)

Le ultime partite giocate

L’Inter arriva lanciatissima: quattro vittorie e un pari nelle ultime cinque gare. Il Pisa fatica a trovare il colpo pieno, ma pareggia spesso e resta competitivo in trasferta. Trend che racconta un confronto tra attacco prolifico e squadra abituata a partite bloccate.

Inter ok ok x ok ok Pisa ko x ko x x

Inter

Inter–Bologna 3-1; Parma–Inter 0-2; Inter–Napoli 2-2; Inter–Lecce 1-0; Udinese–Inter 0-1.

Pisa

Pisa–Juventus 0-2; Genoa–Pisa 1-1; Pisa–Como 0-3; Udinese–Pisa 2-2; Pisa–Atalanta 1-1.

L’arbitro di Inter-Pisa

Dirige Marcenaro, assistenti Mokhtar e Yoshikawa; IV Ayroldi, VAR Gariglio, AVAR Massa. In questa Serie A 2025/26 Matteo Marcenaro ha arbitrato 7 gare: 30 gialli, 1 rosso, 0 rigori concessi, media 4.4 cartellini a partita e 40.2 punti di valutazione, con 6 falli per cartellino.

Informazioni interessanti sul match

La storia sorride all’Inter: i nerazzurri dominano la serie recente con il Pisa e al Meazza hanno costruito un fortino. La capolista vola contro le squadre della parte bassa e arriva con la difesa solida e un attacco capace di colpire anche dalla distanza. Il Pisa, però, è duro a morire: tanti pareggi esterni e una vena realizzativa in trasferta da non sottovalutare. Occhi su Martinez, che vede la porta con continuità, e sulla curiosità Durosinmi, a caccia di un record da esordiente. Numeri e trend disegnano una partita dal copione chiaro ma non scritto: ritmo, ampiezza e gestione del possesso potrebbero indirizzare l’inerzia, mentre le ripartenze toscane restano l’arma per sparigliare.

L’ Inter ha vinto le ultime sei sfide contro il Pisa in A, con media di tre gol a partita: i nerazzurri inseguono la settima di fila.

ha vinto le ultime sei sfide contro il in A, con media di tre gol a partita: i nerazzurri inseguono la settima di fila. Al Meazza l’ Inter ha vinto sei volte su sette contro il Pisa , incluse le cinque più recenti; unico colpo esterno nerazzurro-azzurro datato 6 marzo 1983.

ha vinto sei volte su sette contro il , incluse le cinque più recenti; unico colpo esterno nerazzurro-azzurro datato 6 marzo 1983. Con 16 successi in 21 gare, l’ Inter ricalca i campionati poi chiusi con lo Scudetto: nelle cinque volte precedenti ha vinto anche la 22a giornata.

ricalca i campionati poi chiusi con lo Scudetto: nelle cinque volte precedenti ha vinto anche la 22a giornata. Difesa d’acciaio: due clean sheet consecutivi per l’ Inter , a caccia della terza porta inviolata di fila come tra dicembre ’24 e gennaio ’25.

, a caccia della terza porta inviolata di fila come tra dicembre ’24 e gennaio ’25. Contro le squadre della bassa classifica l’ Inter è perfetta: 10 su 10, miglior attacco e miglior difesa in quelle sfide.

è perfetta: 10 su 10, miglior attacco e miglior difesa in quelle sfide. Il Pisa ha pareggiato sei delle ultime sette trasferte ed è la squadra con più pari fuori casa (7 su 10), ma ancora senza vittorie esterne.

ha pareggiato sei delle ultime sette trasferte ed è la squadra con più pari fuori casa (7 su 10), ma ancora senza vittorie esterne. Nonostante i 20 gol subiti in trasferta, il Pisa ha segnato 14 reti lontano da casa: meglio hanno fatto solo poche big.

ha segnato 14 reti lontano da casa: meglio hanno fatto solo poche big. L’ Inter è tra le migliori nei gol da fuori (7), mentre il Pisa non ha ancora segnato dalla distanza.

è tra le migliori nei gol da fuori (7), mentre il non ha ancora segnato dalla distanza. Martinez è a quota 11 in 21 giornate e ama le neopromosse: 16 reti nelle ultime 20 sfide, compresa una doppietta al Pisa lo scorso 30 novembre.

è a quota 11 in 21 giornate e ama le neopromosse: 16 reti nelle ultime 20 sfide, compresa una doppietta al lo scorso 30 novembre. Durosinmi sogna il bis: dopo il gol all’esordio, potrebbe entrare in un club ristrettissimo di esordienti a segno nelle prime due in A.

Le statistiche stagionali di Inter e Pisa

Possesso, qualità e finalizzazione per l’Inter: 58.9% di possesso, 44 gol fatti, 17 subiti e 16 successi in 21 gare. Il Pisa tiene botta con organizzazione e fisicità (40.3% di possesso), ma paga in area (31 gol concessi) e incisività (16 reti). Precisione al tiro 45.2% per i nerazzurri contro il 34.8% dei toscani; conversione 16.3% vs 9.9%. Undici clean sheet contro quattro fotografano l’inerzia difensiva.

Focus giocatori: per l’Inter guida Martinez (11 gol) con supporto di Thuram (6) e Calhanoglu (7); top assist a quota 5 per Barella e Dimarco. Più ammonito tra i dati disponibili nerazzurri Calhanoglu (4), porta chiusa 10 volte da Sommer. Nel Pisa i migliori marcatori sono Moreo e Nzola (3), uomo assist Leris (3); rossi per Toure e Nzola (1 a testa). Tra i pali, 4 clean sheet per Semper.

Inter Pisa Partite giocate 21 21 Vittorie 16 1 Pareggi 1 11 Sconfitte 4 9 Gol fatti 44 16 Gol subiti 17 31 Possesso palla (%) 58.9 40.3 Tiri totali 270 161 Precisione tiri (%) 45.19 34.78 Conversione tiri (%) 16.30 9.94 Clean sheet 11 4 Cartellini gialli 33 42 PPDA 9.9 13.9

FAQ Quando si gioca Inter-Pisa e a che ora inizia? Inter-Pisa si gioca venerdì 23 gennaio 2026 con inizio alle ore 20:45. Dove si gioca Inter-Pisa? La partita si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Chi è l’arbitro di Inter-Pisa? L’arbitro è Matteo Marcenaro, con assistenti Mokhtar e Yoshikawa; IV Ayroldi, VAR Gariglio, AVAR Massa.