Inter-Pisa, un rigore dubbio dà il via alla rimonta: Marelli spiega, ma sul web rispunta la Marotta League

Penalty concesso da Marcenaro sullo 0-2 per un tocco col braccio (dopo uno col petto) di Tramoni su tiro di Zielinski: la revisione del Var e le perplessità del popolo dei social.

Una partenza choc, i due gol del Pisa, il primo nato da un clamoroso errore di Sommer e il secondo firmato ancora da Moreo sugli sviluppi di un corner, poi la grande reazione e tre reti in meno di dieci minuti. Emozioni e batticuore per l’Inter nel match di San Siro contro i toscani. Una partita “pazza”, almeno per un tempo, segnata da colpi di scena, ribaltoni e polemiche. Già, perché la clamorosa rimonta della squadra di Chivu nasce da un calcio di rigore ferocemente contestato dall’undici di Gilardino e da tantissimi spettatori sul web. Un penalty concesso per un fallo di mano che in presa diretta era apparso netto ma che poi ha scatenato diversi dubbi.

Inter-Pisa, Tramoni-Zielinski: per Marcenaro è rigore

Minuto 37 del primo tempo, punteggio di 0-2 per il Pisa. Il pallone, respinto dal portiere pisano Scuffet, dopo una serie di rimpalli finisce dalle parti di Zielinski che, appostato al limite dell’area, tenta la conclusione verso la porta. Il tiro è intercettato da Tramoni che, con le braccia larghe, sembra toccare fallosamente il pallone. Marcenaro non ha dubbi e indica il dischetto, ma dalla sala Var gli fanno cenno da aspettare. Dopo un lungo consulto, che riguarda anche un precedente controllo sospetto da parte di Carlos Augusto a inizio azione, alla fine arriva l’ok. Zielinski può calciare e realizzare il penalty: in pochi minuti arriveranno poi i gol di Lautaro e Pio Esposito.

Perché è rigore per l’Inter? La spiegazione di Marelli

In diretta, subito dopo la concessione del penalty, il talent arbitrale di DAZN, l’ex fischietto comasco Luca Marelli, è perentorio: “C’è un tocco con l’avambraccio destro di Tramoni sul tiro di Zielinski, il rigore mi pare molto evidente. Ci sarà il controllo per vedere se il tocco sia stato di petto o di braccio, anche se l’ha preso prima col petto il braccio è comunque molto fuori. Ripeto, mi sembra corretto il calcio di rigore”. Poi, durante il check: “Forse c’è una revisione per accertare che il contatto col braccio ci sia stato davvero. E il contatto c’è stato, ma con la mano sinistra”. Quindi per chiarire: “Le braccia erano in opposizione sin da subito, anche se prima viene toccata un’altra parte del corpo il calcio di rigore è corretto“.

Indignazione sul web: ritorna la “Marotta League”

Al popolo del web (fatta eccezione, naturalmente, per la platea degli interisti) questi sul regolamento sembrano per lo più dei bizantinismi per giustificare un penalty che, in altri contesti, sarebbe stato valutato in modo differente. “Puntuale è arrivato l’aiutino”. O anche: “Eccolo il solito rigore piovuto dal cielo”. E ancora: “Nel momento più duro è entrato in campo il fuoriclasse. Marotta“. E sono tanti i riferimenti all’ormai famigerata “Marotta League”. “Marelli, gli altri moviolisti: corrono subito tutti quando c’è da ‘giustificare’ errori pro Inter”. O ancora: “Marotta League più forte di tutto e di tutti”.