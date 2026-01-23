Da sabato 24, lo stadio di San Siro non sarà più agibile per i preparativi della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina

Milano Cortina 2026 impone la rilettura del calendario, per via dell’imprescindibilità dello stadio Giuseppe Meazza dall’evento che il 6 febbraio, in forma ufficiale, decreta l’inizio delle Olimpiadi Invernali. Una cerimonia che vedrà dopo Mariah Carey, la partecipazione di Laura Pausini e Ghali, ultimo in ordine di conferma nello spettacolo studiato ad hoc per celebrare l’avvio dei Giochi italiani a vent’anni da Torino 2006. Milan e Inter dovranno, dal 24 gennaio, chiudere con San Siro, questo è.

Inter-Pisa ultima a San Siro

A tre giorni di distanza dalla sfida con l’Arsenal, penultima giornata della Phase League di Champions, l’Inter torna in campo già questa sera per affrontare il Pisa in una gara utile ad accantonare punti preziosi, in attesa dei big match della 22esima giornata di Serie A, Juventus-Napoli e Roma-Milan in programma questo weekend.

Stasera sarà l’ultimo incontro con il calcio giocato per l’impianto sportivo prima della pausa olimpica. Da sabato 24 gennaio inizieranno i preparativi necessari per uno spettacolo che i annuncia epico. O iconico, come descritto dagli stessi organizzatori. Per consentire di preparare al meglio lo show, le due milanesi dovranno proseguire altrove, lasciando spazio alle Olimpiadi.

Il calendario dell’Inter

Inter – Pisa (Serie A, 23 gennaio)

(Serie A, 23 gennaio) Borussia Dortmund – Inter (Champions League, 28 gennaio)

(Champions League, 28 gennaio) Cremonese – Inter (Serie A, 1 febbraio)

(Serie A, 1 febbraio) Inter – Torino (Coppa Italia, 4 febbraio, si giocherà a Monza)

(Coppa Italia, 4 febbraio, si giocherà a Monza) Sassuolo – Inter (Serie A, 8 febbraio)

Il calendario del Milan

Roma – Milan (Serie A, 25 gennaio)

(Serie A, 25 gennaio) Bologna – Milan (Serie A, 3 febbraio)

(Serie A, 3 febbraio) Milan – Como (Serie A, da definire)

(Serie A, da definire) Pisa – Milan (Serie A, 15 febbraio)

La situazione per Milan e Inter

Per conoscere la data del recupero di Milan-Como, si dovrà ancora attendere. Se i nerazzurri si qualificassero ai playoff da testa di serie (tra il 9° e il 16° posto), la partita in programma contro la squadra guidata da Fabregas sarà recuperata, con ogni probabilità, a metà della settimana 16-21 febbraio.

In caso contrario, la sfida con i lariani slitterebbe a metà della settimana 23-28 febbraio. Insomma, gli incastri tra Milano Cortina, campionato e Champions non sono affatto banali per entrambe le milanesi e lo stop forzato da sabato 24 gennaio lo dimostra.

L’Inter tornerà a San Siro per la Juventus, poi giocheranno a Dortmund l’ultima partita della Phase League e affronteranno due trasferte consecutive in campionato contro Cremonese e Sassuolo. La sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino, fissata per mercoledì 4 febbraio, si terrà invece a Monza.