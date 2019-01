Inter, Pistocchi commenta il colpo Cedric: ecco quanto vale

Si chiama Cedric Soares il colpo a sorpresa del mercato dell’Inter. Il terzino destro portoghese arriverà in prestito dal Southampton per 500mila euro, poi a fine stagione i nerazzurri potranno esercitare il diritto di riscatto, fissato a 11 milioni di euro. Un affare tutto sommato low cost per un giocatore ancora poco conosciuto, ma che vanta già 33 presenze con la nazionale lusitana: agli ultimi Mondiali di Russia, era proprio Cedric il titolare del Portogallo, mentre l’ex interista e ora juventino Joao Cancelo non fu neanche convocato.

IL TWEET. E proprio il paragone con Cancelo tiene banco nei commenti dei tifosi nerazzurri e anche bianconeri, rilanciato anche da un tweet di Maurizio Pistocchi. Sul proprio profilo il giornalista ha spiegato le caratteristiche del prossimo terzino dell’Inter, suscitando le reazioni dei suoi follower. “In tanti mi chiedono un parere su Cedric Soares (91) 171H, nuovo laterale destro dell’Inter – scrive Pistocchi -: fase offensiva di qualità, ottimo piede destro, sinistro discreto, fase difensiva da rivedere”. Ma è soprattutto la battuta finale ad attirare l’attenzione dei follower.

IL CONFRONTO. Secondo Pistocchi, infatti, Cedric è “un Cancelo più maturo, meno tecnico e esplosivo”. “Un Jonathan, praticamente”, la replica sarcastica di un follower, che richiama alla memoria uno dei giocatori più discussi degli ultimi anni in nerazzurro. Ma a chi nei commenti chiedeva di dare un voto ai due giocatori, Pistocchi risponde mettendo lo juventino davanti al nuovo colpo nerazzurro: “Cancelo 7.5, Cedric Soares 6.5”.

SPORTEVAI | 25-01-2019 09:48