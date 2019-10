Inter, Pistocchi lo difende: Lui come il fuoriclasse della Juve

Nonostante un rendimento più che accettabile, un impegno fuori discussione e un impatto sicuramente positivo sul calcio italiano, nel calderone delle critiche e delle polemiche seguite al primo rovescio nerazzurro in campionato c’è finito anche Romelu Lukaku. Il poderoso attaccante belga è stato messo in discussione da molti critici e opinionisti, scatenando le rimostranze di un giornalista d’eccezione.

Il Tweet – Maurizio Pistocchi, dalla sua seguitissima tribuna su Twitter, ha infatti difeso così il centravanti nerazzurro: “Trovo fuori luogo le critiche di ex-allenatori e opinionisti a Romelu Lukaku: finora ha segnato 3 gol, come CR7 e Insigne, e, considerando la sua struttura fisica, sta facendo bene. Nel suo primo anno in Italia, anche Platini per i primi 6mesi fu discusso”.

Il grafico – A corredo delle sue opinioni, Pistocchi allega poi un grafico, una sorta di tabella riepilogativa dei gol messi a segno in carriera da grandi bomber internazionali del passato e del presente all’età di Lukaku, 26 anni. L’interista è a quota 239 reti, dietro di lui Lewandowski (231), Rooney (227), Suarez (223), Owen (217), Kane (211), Henry (210). Con una domanda provocatoria in inglese: “Why do some pepople say Lukaku is overrated?”, vale a dire: “Perché qualcuno dice che Lukaku è sovradimensionato?”.

Le reazioni – Un follower, Iniwini, scrive che “Platini fu principalmente discusso dagli interisti che si vantavano di non averlo preso perché era rotto,ma aveva solo una pubalgia post mondiale…poi però si azzittirono presto mentre Michel parlò sul campo con cinque anni di calcio sublime e tre palloni d’oro”. Mentre Datalyzer puntualizza: “L’interista è un centravanti, quindi è paragonabile a Immobile che ne ha segnati più del doppio. Per Insigne, che è un trequartista, i suoi tre gol sono anche parecchi visto che non è stato titolare a tutte le partite”.

Le polemiche – Ben presto intervengono alcuni tra i tanti juventini che seguono Pistocchi citando un altro nuovo acquisto molto contestato in questo avvio di stagione: “Invece su De Ligt possiamo sparare a zero giusto?, si chiede Milena. “Certo che paragonarlo a Platini…non c’ha neppure le stringhe de Le Roi. Non scherziamo…anche gli esempi hanno la loro importanza”, scrive stizzito Massimo.

I nostalgici – Anche alcuni interisti intervengono nella discussione. Non sono pochi quelli che, tra il serio e il faceto, fanno un altro paragone, stavolta con il centravanti della scorsa stagione: “Era meglio Icardi“.

