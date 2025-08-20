Inter, plusvalenza Zalewski scatena i tifosi della Juve: "Penalizzate anche loro"

La cessione di Zalewski dall'Inter all'Atalanta per 18 milioni scatena il web: per alcuni dietro quest'operazione c'è ben altro

Sono bastati 18 milioni di euro dell’Inter all’Atalanta, per un’operazione di calciomercato, ad accendere il web. Al centro della polemica c’è la cessione di Nicola Zalewski che, in meno di sei mesi all’Inter e seppur giocando poco, è passato a cifre record alla squadra allenata da Juric. Riscattato dalla Roma per 6,3 milioni con questa cessione l’Inter ha realizzato una super plusvalenza, una cifra intorno ai 9/9,5 milioni come impatto a bilancio. Attorno all’ex Roma si sono scatenati retropensieri, critiche e accuse pesantissime, soprattutto da parte dei tifosi juventini nei confronti di Marotta e dell’Inter. Sul web la bufera continua a non placarsi ed alcuni tifosi pensano che attorno a quest’operazione di mercato ci sia addirittura ancora la possibilità di vedere Lookman all’Inter.

I tifosi della Juventus criticano l’Inter per l’affare Zalewski

I tifosi della Juventus sono tra i primi a scagliarsi contro l’Inter per il prezzo di vendita di Zalewki: “Quando hanno massacrato la Juventus per le plusvalenze andava tutto bene. E adesso?! Anche l’Inter va penalizzata! Il prezzo di Zalewski è una follia”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

C’è poi chi aggiunge: “Alla Juve vennero contestate 35 plusvalenze per un valore di 60 milioni in un biennio, quindi 30 milioni a stagione, capirai quando possono incidere 30 milioni nel bilancio Juve. Ma quale sistema? Semmai quello dell’Inter!!!”

Anche i tifosi della Roma ironizzano: “Oggettivamente noi non sapevamo dove sbattere la testa per venderlo. Arriva l’Inter e se lo prende. Noi festeggiamo. Poi non gioca MAI e lo rivendono quasi a 3 volte il valore. Diciamo che manco il Chievo di Campedelli faceva ste cose. Ma sono dati oggettivi.” E ancora: “Uno non gioca e te lo pagano quasi 3 volte dopo (dettaglio non trascurabile) una trattativa ridicola per Lookman. Marotta fa un po’ come je pare. Ed è vero che se lo avesse fatto la Juventus io per primo avrei detto che erano i soliti ladri.”

Non si placano gli animi sul web: “Sul web viene lasciata la possibilità di esprimersi pure ai mentecatti. Questi fenomeni parlano di plusvalenze poi non sono capaci di pagare la spesa all’esselunga da soli…” E infine: “Per Thiaw a 40 milioni è una grande operazione di Tare invece, ma per favore.”

Clicca qui per le ultime news sul calciomercato

Proteste dei tifosi contro l’Inter

Sul web arrivano poi le proteste contro l’Inter per un’operazione di mercato che insospettisce i tifosi: “L’Inter è la vergogna del calcio italiano, pensavo che fosse la Juve, ma questi qui l’hanno superata di gran lunga.” E ancora: “Vedrete che quest’operazione sarà un sotterfugio per dare liquidità all’Inter per poi fargli prendere l’ultimo giorno di mercato Lookman a sorpresa. Con il consenso dell’Atalanta che va a prendere un giocatore inutile ad un prezzo folle pur di levarsi il nigeriano”.

E infine c’è chi scrive: “Fatemi capire. Anno scorso la Juve ha venduto all ‘Aston Villa 2 giocatori (che neanche le loro mamme sapevano che giocavano ) per un tot di milioni… 15 giorni dopo sempre L’ Aston Villa vende alla Juve Douglas per una cifra che tutti gli esperti giudicarono come l’affare del secolo…..li andava bene e oggi non va più bene ???

Secondo alcuni il prezzo di Zalewski è congruo

Non secondo tutti il prezzo della vendita di Zalewski è ‘fittizio’: “Valore del giocatore 12 milioni. Venduto a 16 milioni…semplicemente venduto con una valutazione congrua considerando che Zalewski era un obiettivo dell’Atalanta già quando era una riserva a Roma. Ma non avevamo considerato quanto segue…”

C’è poi chi spiega: “Il prezzo di un giocatore con il contratto appena rinnovato è il valore vero del giocatore. Il prezzo di un giocatore con il contratto in scadenza è più vicino al parametro 0 che si ha dopo la scadenza. La squadra che non riesce a rinnovare lo deprezza pesantemente per prendere il minimo prima della scadenza. Plusvalenza normalissima. Bisogna conoscere le dinamiche prima di parlare di complotto.”

E ancora: “La polemica degli stolti che parlano e scrivono di plusvalenze e a fatica sanno leggere lo scontrino della spesa all’Eurospin… L’ignoranza regna sovrana, gente che a malapena conosce il proprio nome e pretende di sapere di economia e plusvalenze.”

Non si placano gli animi sul web: “In questo caso ci sono soldi veri che passano da un conto ad un altro… non ipervalutazioni su scambi di calciatori, senza flussi di denaro, da qui l’essere fittizio della plusvalenza…ma vallo a spiegare alle capre belanti del web…”

E infine c’è chi scrive: “Poi succede che Zaleweski l’anno venturo a Bergamo fa un campionato incredibile e lo rivendono in Premier a 40/50 milioni…polemica sterile e senza senso materiale buono solo per complottisti e odiatori seriali.”

Clicca qui per le ultime news sull’Atalanta