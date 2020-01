Inter-Pogba, Marotta irrita la Juve: vertice di mercato con Raiola

Inter e Juventus a nervi tesi per Paul Pogba. L’indiscrezione di domenica sull’interesse dei nerazzurri per il centrocampista francese, da tempo nel mirino dei bianconeri, trova conferme da più parti. Secondo quanto riporta la Repubblica, l’amministratore delegato del club milanese Beppe Marotta starebbe lavorando sulla questione da almeno un mese, e sfrutterà l’incontro con l’agente Mino Raiola, previsto a breve, per approfondire l’argomento in vista di un assalto nei prossimi mesi.

Non è un segreto che il transalpino, campione del mondo nel 2018, voglia lasciare il prima possibile la Premier League e il Manchester United dopo anni di alti e bassi. I Red Devils chiedono ancora una cifra spropositata, almeno per gennaio, e tutte le pretendenti stanno aspettando l’estate per mostrare le loro carte.

La Vecchia Signora studia da almeno un anno il colpo, e pianifica per giugno l’assalto al giocatore. Ma Raiola potrebbe preferire l’Inter: in nerazzurro ci sono infatti i primi due fautori dell’esplosione di Pogba, Beppe Marotta che nel 2012 lo prelevò dallo United a zero e Antonio Conte che lo valorizzò al massimo.

Nei prossimi giorni l’Inter incontrerà il potente procuratore italo olandese per discutere di Pinamonti, in uscita dal Genoa dopo i primi mesi deludenti. E proprio nel meeting Marotta affronterà l’argomento, cercando di mettere le basi su un clamoroso sorpasso ai danni dei rivali bianconeri.

L’Inter gode inoltre di un buon rapporto con lo United, come dimostrano le recenti trattative per Lukaku e Sanchez: può succedere di tutto.

Il possibile sorpasso dell’Inter su Pogba è solo l’ultimo caso di una serie di beffe e sgarbi di mercato che i due club si stanno scambiando negli ultimi mesi. Dopo gli affari Lukaku e Icardi in estate, pochi giorni fa è stata la volta di Kulusevski, soffiato dai campioni d’Italia dopo il lungo corteggiamento dei nerazzurri. E anche il danese Eriksen, in uscita dal Tottenham, è nel mirino di entrambi i club.

