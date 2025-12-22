Inter, la Premier nuovo serbatoio per il mercato: dopo Akanji pronto altro affare per la difesa

Chivu ha chiesto rinforzi in difesa a gennaio e Marotta sta pensando al grande colpo: nel mirino un colosso del Liverpool

Dopo Manuel Akanji l’Inter potrebbe pescare un altro top player della difesa dalla Premier League: il nome di Ibrahima Konate del Liverpool è finito in cima alla lista dei possibili rinforzi dei nerazzurri.

Inter, Akanji garanzia per Chivu

Siamo solo a metà stagione, ma l’operazione che ha portato Manuel Akanji all’Inter può già essere definita un affare: il difensore svizzero ha elevato il tasso tecnico, di personalità e di esperienza internazionale dei nerazzurri, trasformandosi rapidamente in una colonna della squadra di Cristian Chivu.

Su Akanji, d’altra parte, erano in pochi a nutrire dubbi in casa Inter, soprattutto perché lo svizzero aveva fatto vedere di poter dominare anche in un campionato più competitivo come la Premier League.

Un altro top player dalla Premier

La bontà dell’operazione Akanji – arrivato in prestito ma che verrà riscattato a fine stagione per 15 milioni di euro – potrebbe quindi spingere l’Inter a fare il bis nel prossimo mercato: Chivu ha chiesto un altro rinforzo in difesa e il presidente Beppe Marotta sta guardando nuovamente alla Premier League per trovare il giocatore con cui accontentare il tecnico nerazzurro. In realtà, Marotta l’ha già individuato: si tratta di Ibrahima Konaté, colosso della difesa del Liverpool.

L’assalto a Konaté

Il centrale francese, 26 anni, ha infatti intenzione di lasciare i Reds a fine stagione: non ha ancora rinnovato il suo contratto e tra pochi giorni potrà dunque firmare a parametro zero per la sua nuova squadra, a cui si unirà nella stagione 2026/27. Il Bayern Monaco ha già avviato un dialogo con l’entourage di Konaté, ma l’Inter potrebbe anticipare il club bavarese prelevando il cartellino del difensore a gennaio: considerato il contratto in scadenza, infatti, il Liverpool potrebbe accettare un’offerta ben al di sotto del reale valore del giocatore.

L’Inter potrebbe avanzare una proposta tra i 10 e i 15 milioni di euro e a quel punto toccherebbe al Liverpool scegliere se accontentarsi di questa somma e lasciare andare Konaté a gennaio, oppure se tenerlo fino a stagione per perderlo però poi a parametro zero.