Inter, la previsione scudetto di Chivu dopo il 2-2 col Napoli. Bastoni si toglie qualche sassolino dalla scarpa

Il tecnico romeno si prende il punto col Napoli anche se con un pizzico di rammarico per il successo sfumato: "Uno spot per la Serie A. Ecco chi può ambire al tricolore"

L’Inter ha provato a scappare ma il Napoli, pur in emergenza, l’ha fermata. Il big match di San Siro tiene in piedi gli azzurri nella lotta scudetto, con i nerazzurri che hanno comunque mantenuto inalterato il vantaggio sulla rivale. Due volte in vantaggio, la formazione di Chivu è stata ripresa entrambe le volte e sempre da McTominay. Non sono dunque bastate le reti di Dimarco prima di Calhanoglu su rigore poi. Come per ogni scontro diretto, poi, non sono mancate le polemiche con Conte espulso e furioso nel post-gara.

Inter-Napoli, spot per la Serie A

Cristian Chivu non si preoccupa per un Inter che non vince mai contro Juve, Milan e Napoli. “I campionati si vincono anche così, vincendo le altre gare“, è il suggerimento di Ciro Ferrara ben accolto dal tecnico rumeno.

Più importante l’analisi della partita: “Di buono mi tengo l’atteggiamento, la voglia di andare avanti che a volte è stata esagerata. Loro erano bravi nella pressione, abbiamo provato in tutti i modi a stare in gara e creare il nostro gioco. Di fronte, però, avevamo una squadra molto forte. Siamo venuti fuori alla distanza con un palleggio prolungato. Peccato per la rimonta, però è stata una bella pagina per la Serie A questa partita“.

Scudetto aperto a tutti per Chivu

Per lo scudetto sarà battaglia fino alla fine, non solo con il Napoli: “Sono in corsa anche quelle che oggi sono dietro, seconda, terza ma anche la quarta“, spiega Chivu che dunque include nell’elenco anche la Juventus di Spalletti e la Roma di Gian Piero Gasperini.

La classifica al momento non è ancora a parità di partita: in settimana azzurri e nerazzurri, così come il Milan, dovranno recuperare il match di Supercoppa. Per l’Inter sarà un’altra tappa di rilievo nella marcia, con la possibilità di chiudere campione di inverno.

La frecciata di Bastoni e l’orgoglio del primato

Sei pareggi e 7 ko. L’Inter negli scontri diretti continua a fare fatica. “Sicuramente c’è qualche dettaglio da mettere a posto – spiega Alessandro Bastoni – ma mi tengo stretto il passo avanti dal punto di vista mentale fatto oggi. Poi ci sono pure gli avversari, che sono di qualità. E mi tengo stretto anche questo girone d’andata, perché io ricordo la percezione che c’era di noi ad inizio stagione. La partita di stasera la reputo positiva“.

Questione di dettagli anche il primo gol subito dai nerazzurri: “Si poteva fare meglio ma è sempre così quando si subisce gol. Se così non fosse le partite finirebbero tutte 0-0“, sintetizza il difensore lombardo. Bicchiere mezzo pieno anche Dimarco, autore della rete che ha sbloccato la gara: “Era importante non perdere“.