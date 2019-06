Inter, prima vittoria di Conte: soffiato un colpo al Milan

L'Inter sta per soffiare Stefano Sensi al Milan. Il centrocampista del Sassuolo, corteggiato da tempo dai rossoneri, vestirà il nerazzurro nella prossima stagione: decisiva l'accelerazione impressa dagli uomini di mercato del Biscione, Beppe Marotta e Piero Ausilio, che hanno incontrato insieme ad Antonio Conte nella nuovissima sede l'amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali e l'agente del giocatore, Giuseppe Riso.

Le due parti, che godono di un rapporto privilegiato dopo l'operazione Politano, hanno trovato l'accordo: Sensi arriverà a Milano in prestito oneroso per 5 milioni circa, con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro. Possibile anche una contropartita da parte dei nerazzurri.

E' la prima vittoria di Antonio Conte, che aveva espressamente richiesto il giocatore per aumentare la qualità del centrocampo a disposizione ed era presente all'incontro. L'operazione è in fase di chiusura.

Sensi, classe 1995, arriva in nerazzurro dopo una stagione positiva, in cui ha disputato 28 partite in serie A. Queste le parole dell'agente all'uscita dalla sede: "E' stata una chiacchierata, giusto per capire se si può impostare la trattativa. Ho buone sensazioni".

"Sensi obiettivo Inter? È cercato da grandi club, abbiamo tante richieste ma prima di darlo via ci pensiamo. Conte era qui e ho incontrato tutta l’Inter per vedere della nuova sede. Pinamonti e Traore? No assolutamente no", queste invece le parole del dirigente del Sassuolo Carnevali.

SPORTAL.IT | 21-06-2019 20:14