Inter, altro che “Marotta League”: la Primavera penalizzata dall’arbitro. La furia di Carbone: “Errore madornale”

La formazione giovanile nerazzurra viene battuta a Cesena ed eliminata dalla corsa al titolo: nel secondo tempo espulso il portiere Taho nell’azione che porta al gol decisivo dei romagnoli

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Altro che “Marotta League”. A lamentarsi e a gran voce è l’Inter. Stavolta la polemica riguarda la formazione Primavera dei nerazzurri che si arrende sul campo del Cesena nel primo turno dei playoff e che lamenta una decisione “madornale” da parte dell’arbitro Dini che favorisce il passaggio del turno dei romagnoli.

L’episodio che ha fatto arrabbiare l’Inter

Una partita molto combattuta quella che è andata in scena tra Cesena e Inter. I romagnoli forti del piazzamento in classifica avevano a disposizione due risultati su tre ma quando i nerazzurri al 24’ trovano la rete del vantaggio con Kukulis, il sogno di poter passare il turno diventa più concreto. La reazione del Cesena però non si fa attendere con la squadra di Campedelli che al 34’ trova la rete del pareggio su rigore realizzato da Tosku. Nella ripresa il match è equilibratissimo e all’80’ arriva l’episodio decisivo e che fa arrabbiare i nerazzurri: sul calcio d’angolo battuto da Poletti si crea una mischia in area di rigore con la palla che entra direttamente in porta. Il portiere dell’Inter, Taho, chiede un fallo ai suoi danni e protesta veementemente verso l’arbitro Dini che estrae il cartellino rosso. Da quel momento il match si chiude con il Cesena che riesce a controllare il risultato senza grandi difficoltà.

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Carbone furioso: “Usciamo per un errore dell’arbitro”

A fine partita è evidente la delusione del tecnico della formazione Primavera dell’Inter, Benito Carbone che analizza la gara con il Cesena: “Usciamo per un errore madornale degli arbitri – ha detto a SportItalia – Non ci lamentiamo mai ma un errore così grande in una partita così importante ti penalizza tantissimo. Abbiamo giocato bene e avevamo ancora 10-12 minuti a disposizione di poter fare gol ma l’espulsione ci ha tolto ogni possibilità. L’espulsione di Taho mi sembra esagerata, aveva solo richiamato l’arbitro per dirgli cosa era successo. E’ un peccato perché non ci meritavamo di uscire così. Alla fine queste sono partite che vengono decise da episodi e quando ti vanno a sfavore non c’è niente da fare”.

Campionato Primavera: gli accoppiamenti

La gara tra Cesena e Inter giocata all’Orogel Stadium chiude il primo turno della postseason del campionato Primavera. Nella giornata di ieri il Bologna ha ribaltato i pronostici conquistando il successo per 2-1 sul campo della Roma e guadagnandosi l’accesso alla semifinale contro la Fiorentina. Il Cesena, dopo la vittoria ai danni dell’Inter, invece trova sulla sua strada il Parma.