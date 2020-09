“Inter pronta a prenderlo”. E i tifosi sognano lo scambio

La Roma sta provando in tutti i modi a riprendere Chris Smalling dal Manchester United, ma nella trattativa tra i giallorossi e i Red Devils si sarebbe inserita l’Inter. A riferirlo è il Sun, secondo cui i nerazzurri avrebbero già formulato una proposta allo United per riuscire a prendere il centrale che ben si è comportato con la Roma nella sua prima stagione in Serie A.

L’Inter vuole provare a soffiare Smalling alla Roma

Secondo il tabloid britannico, l’Inter avrebbero proposto al club di Manchester un prestito con obbligo di riscatto da esercitare poi alla fine della stagione 2020/21. A Smalling andrebbe un ricco contratto da 120mila sterline a settimana, ma oltre all’aspetto economico il difensore sarebbe felice di vestire la maglia nerazzurra e lottare per lo scudetto con l’Inter.

La Roma, al momento, resta in vantaggio, considerata la corsia preferenziale costruita con il Manchester United nel corso delle ultime stagioni. Ma in casa nerazzurra si respira un certo ottimismo e i tifosi dell’Inter sperano che l’affare giunga in porto, soprattutto per sostituire al meglio Godin, destinato al Cagliari.

I tifosi propongono uno scambio con Perisic

“Questo sarebbe un grande colpo – commenta Mauro su una pagina Facebook dedicata al tifo nerazzurro – Ma Fonseca ha appena dichiarato che vuole tornare alla Roma.. Che però ha appena speso per Kumbulla. Se va via Godin, Smalling sarebbe perfetto”.

“Eh sì, sarebbe proprio un gran colpo”, aggiunge Stefano. Stefano, invece, preferirebbe non stravolgere eccessivamente il reparto arretrato: “Prendere Smalling? Basta non cedere Skriniar”. Diego, invece, non va per il sottile: “Ma ogni 2-3 ore c’è un nome diverso. Basta che qualcuno arrivi”.

Antonio, infine, suggerisce una mossa per sbloccare la trattativa con lo United: “Magari potremmo fare uno scambio alla pari con Perisic visto che il Manchester United è interessato da tempo al croato. Da fare subito”.

SPORTEVAI | 19-09-2020 08:37