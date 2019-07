Inter pronta a rilanciare per Dzeko e Lukaku

Dopo le critiche nemmeno troppo velate da parte di Antonio Conte in conferenza stampa sulla tempistica della campagna acquisti nerazzurra, la dirigenza dell'Inter prova ad accelerare le due trattative che hanno come obiettivo il rafforzamento del reparto offensivo nerazzurro, quella con il Manchester United per Romelu Lukaku e quella con la Roma per Edin Dzeko.

È soprattutto per il centravanti bosniaco che la situazione sembra essersi sbloccata: secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, basterà un'offerta di circa 14 milioni di euro per portare Dzeko a Milano. Dall'altra parte la Roma attende novità sul fronte Higuain, ma la dirigenza giallorossa non intende aspettare la scadenza del contratto di Dzeko. Sempre secondo la stessa fonte, la mossa decisiva arriverà la prossima settimana.

Sul fronte Lukaku è invece il Times, quotidiano britannico, a riportare l'ennesima offerta nerazzurra, quella della possibile svolta: gli 83 milioni richiesti dal Manchester United potrebbero essere raggiunti pagando una base di 66,5 milioni di euro, cui andrebbero ad aggiungersi 16,5 milioni di bonus legati alle prestazioni del centravanti belga, che nel frattempo continua a non giocare con la sua attuale squadra, allenandosi individualmente per quelli che la società inglese ha definito "problemi fisici".

Proprio Inter e Manchester United, tra l'altro, si incontreranno oggi sul rettangolo di gioco, nella sfida di International Champions Cup che si giocherà al National Stadium di Singapore: il calcio d'inizio è previsto per le 13.30, ora italiana. Lukaku, come ampiamente previsto, non sarà in campo per i Red Devils mentre dall'altra parte Conte dovrebbe optare dal primo minuto per un'inedita coppia d'attacco formata da Puscas ed Esposito.

SPORTAL.IT | 20-07-2019 08:57