L'Inter non molla Federico Chiesa. Anche se la Juventus è in pole position per l'attaccante della Fiorentina, i nerazzurri non hanno perso le speranze e continuano a corteggiare il gioiellino viola che a fine stagione lascerà a meno di sorprese la Toscana.

Secondo quanto riporta Sportmediaset, i nerazzurri potrebbero offrire alla Fiorentina una contropartita, Matteo Politano, per alleggerire il prezzo del cartellino dell'Azzurro, superiore agli 80 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 13-05-2019 11:08