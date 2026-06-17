Inter, preso Provedel: l’agente dello zar avvisa Chivu, la rivalità con Martinez e il precedente Napoli

Provedel arriva dalla Lazio come secondo portiere: il grosso rischio che corrono i nerazzurri, i dubbi dei tifosi e il confronto con il modello Napoli

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L’Inter ha rotto gli indugi e mette a segno un colpo che era nell’aria da giorni. È fatta per Ivan Provedel, acquisto low cost chiuso da Marotta per rinforzare il reparto portieri. Nessun colpo di scena: i nerazzurri hanno deciso di puntare su Josep Martinez come titolare, mentre l’arrivo dell’estremo difensore in uscita dalla Lazio va a completare la batteria. Il suo agente Gianni Rava manda subito un messaggio a Chivu, mentre sui social cresce la perplessità dei tifosi. Anche perché la strategia del club di viale della Liberazione ricorda quella adottata dal Napoli nella scorsa stagione.

Inter, chiuso il colpo Provedel: le cifre dell’operazione low cost

L’incontro odierno ha portato a quella che può essere definita una fumata bianca. Per il 32enne di Pordenone e dalle origini russe, che ha il contratto con la Lazio in scadenza nel 2027, l’Inter verserà circa 3 milioni di euro al club di Lotito. Provedel firmerà invece un triennale da circa 1,5 milioni a stagione. I nerazzurri, dunque, abbandonano la pista che portava a Vicario – per il quale era già stata trovata un’intesa di massima sull’ingaggio – per virare su un profilo dai costi più contenuti, destinato a fare da vice a Martínez.

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Il messaggio dell’agente di Provedel a Chivu

L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo, come confermato dallo stesso Rava. L’agente del portiere non si è nascosto: “Siamo molto vicini alla chiusura”, ha dichiarato, aggiungendo poi che Provedel “è tifoso dell’Inter e verrà qui per giocarsi le sue carte”. Tradotto: il portiere proverà a insidiare la titolarità dello spagnolo, che ha convinto lo staff tecnico nel finale di stagione quando Chivu gli ha concesso maggiore spazio.

Martinez titolare, Provedel in pressione: nuova gerarchia in porta

Salutato Sommer, l’Inter sembrava orientata a investire su un numero uno di caratura internazionale. Come la Juventus, aveva sondato il terreno per Alisson Becker, ma il portiere della nazionale brasiliana non si muoverà da Liverpool. Sono stati valutati anche Carnesecchi e soprattutto Vicario, ma alla fine la dirigenza ha scelto di promuovere Martinez affiancandogli un portiere reduce da stagioni altalenanti. Sui social, intanto, serpeggia il malumore dei tifosi, che si aspettavano un profilo di livello più alto.

Il rischio del “modello Napoli” con Meret e Milinkovic-Savic

La coppia Martinez-Provedel richiama alla mente quella del Napoli composta da Meret e Milinkovic-Savic. L’idea di due potenziali titolari, o comunque di una gerarchia non chiarissima, rischia di togliere certezze e compromettere la serenità del reparto. Lo dimostra proprio l’ultima stagione dei partenopei: l’alternanza tra il portiere degli scudetti e il gigante serbo arrivato dal Torino non ha prodotto stabilità, finendo per penalizzare entrambi. Il risultato è che oggi il club potrebbe privarsi di tutti e due.