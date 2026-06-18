Inter, perché Provedel porta Palestra: Marotta dice sì al rilancio decisivo. Trovato il sostituto di Bastoni: è Ndicka

Il colpo low cost Provedel apre la strada al rilancio per Palestra: incontro positivo con Percassi e Giuntoli. Se parte Bastoni, assalto al centrale giallorosso

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Sistemata la questione portiere con l’ingaggio ormai imminente di Provedel, il mercato dell’Inter decolla. Marotta ha deciso di uscire allo scoperto per Palestra, con il rilancio definitivo che potrebbe far vacillare l’Atalanta e mettere una volta per tutte fuori causa il Manchester City. Ma tiene banco anche il futuro di Bastoni, finito nel mirino di Mourinho.

Inter, Provedel porta Palestra: il piano di Marotta

Nella giornata di ieri la trattativa per Provedel ha subito un’accelerazione decisiva, come confermato dall’agente del portiere della Lazio, Gianni Rava. Manca solo l’annuncio, ma di fatto lo “zar” può essere considerato l’alternativa a Josep Martinez tra i pali. L’Inter ha deciso di optare per un colpo low cost – a Lotito andranno circa 3 milioni di euro – per puntare tutto su altri settori del campo. E in particolare sulla corsia destra, dove c’è da colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Dumfries. Ciò significa che i nerazzurri si preparano a tornare alla carica per Palestra.

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Rilancio decisivo per Palestra: l’incontro con l’Atalanta

L’Inter ha offerto complessivamente 45 milioni di euro, ma l’Atalanta non si smuove da quota 50, forte anche dell’apprezzamento del Manchester City nei confronti del 21enne di Buccinasco. Marotta ha dalla sua il sì del calciatore, reduce da una stagione in prestito al Cagliari. In mattinata nuovo incontro dall’esito più che positivo alla presenza di Giuntoli e Percassi. L’ottimismo aumenta, anche perché rispetto a quanto successo un anno fa con Lookman, questa volta i campioni d’Italia sono disposti ad andare incontro alle richieste della Dea. A breve è atteso il rilancio definitivo, con l’inserimento di nuovi bonus che spingono l’offerta finale verso gli agognati 50 milioni.

Bastoni verso il Real Madrid: il sostituto è Ndicka

Bastoni può cambiare il volto della difesa nerazzurra. Perché se il Real Madrid del grande ex Mourinho dovesse davvero presentare una proposta da 70 milioni, Chivu avrebbe bisogno di due centrali. Uno è Solet, sempre più vicino. Resta da trovare l’intesa con l’Udinese per la formula dell’operazione, che dovrebbe basarsi su circa 25 milioni: non si esclude l’ipotesi del prestito con obbligo di riscatto.

L’eventuale cessione di Bastoni permetterebbe all’Inter di avere i fondi necessari per fiondarsi su Ndicka. Già osservato da diversi club di Premier League come Tottenham, Manchester United e Newcastle, il 26enne ivoriano è una delle stelle della Roma destinata a lasciare Trigoria per rispettare il settlement agreement imposto da Nyon. I giallorossi lo valutano circa 40 milioni, ma per l’ex Eintracht Francoforte – arrivato a costo zero nell’estate 2023 – potrebbe bastare anche un’offerta da 30-35 milioni.