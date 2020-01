Inter punita: le decisioni del giudice sportivo dopo il caos

Lautaro Martinez salterà il derby di Milano: l’attaccante argentino è stato punito con due giornate di stop per l’espulsione per proteste rimediata nella partita di domenica contro il Cagliari.

Graziato Antonio Conte dopo le polemiche di fine match contro l’arbitro Manganiello: il giudice sportivo ha deciso per una maxi multa all’Inter di 20mila euro per “avere i suoi tesserati, al termine della gara, sul terreno di giuoco, creato un clima di tensione nei confronti degli Ufficiali di gara, che venivano circondati in occasione delle proteste, perdurando tale clima fino al loro ingresso negli spogliatoi, nonché per aver impedito ai medesimi di eseguire il saluto finale del terzo tempo e, inoltre, per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti di un calciatore di altra Società”.

Punito, invece, il terzo portiere nerazzurro Berni con due giornate di squalifica per “avere, al termine della gara, al momento del rientro negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso rivolto all’Arbitro espressioni dal contenuto intimidatorio”.

Queste le altre decisioni del giudice:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DELL’ORCO Cristian (Lecce): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

IZZO Armando (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LUKIC Sasa (Torino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

PELUSO Federico (Sassuolo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BENNACER Ismael (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

BERESZYNSKI Bartosz (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CACERES SILVA Jose Martin (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MILENKOVIC Nikola (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PETAGNA Andrea (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TOMIYASU Takehiro (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VALOTI Mattia (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

