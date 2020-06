“Inter, può tornare davvero”. La reazione dei tifosi

Non c’è solo la questione della successione di Lautaro Martinez – promesso sposo del Barcellona – tra le priorità dell’Inter. Tra gli obiettivi dell’a.d. Beppe Marotta c’è anche quello di rafforzare il centrocampo, offrendo ad Antonio Conte un organico più completo e ricco di alternative.

Vidal troppo lontano, l’Inter vuole scommettere su Nainggolan

Sandro Tonali pare essere in questo momento il primo nome sulla lista del dirigente nerazzurro, ma la linea mediana dell’Inter potrebbe anche ritrovare un volto conosciuto, quello di Radja Nainggolan.

Dopo il prestito al Cagliari, l’Inter pare intenzionata a far tornare il belga alla base, accontentando così Conte che chiedeva un centrocampista dotato di forza, capacità di recupero del pallone e anche di inserimento in area avversaria. Il tecnico aveva indicato Arturo Vidal come il giocatore ideale per la sua Inter, ma poi la società s’è resa conto di avere la soluzione in casa: Nainggolan appunto. Che dopo l’epurazione della scorsa estate ad opera dello stesso Conte, ora potrebbe prendersi la sua rivincita.

Interisti spaccati sul ritorno del belga in nerazzurro

Non tutti i tifosi nerazzurri, però, non sono convinti che il belga possa essere davvero un valore aggiunto per la squadra. “Io gli darei un’altra opportunità e non lo avrei mandato via manco quest’anno soprattutto visto che vogliono trattare Vidal al suo posto”, scrive Luca su una delle pagine Facebook più frequentate dai tifosi dell’Inter.

“Ma seriamente ancora paragoniamo un plurivincente come Vidal a Nainggolan che ha come massima aspirazione professionale giocare alla Rometta? Questi due in comune hanno soltanto la cresta…”, ribatte Simone. “Ancora Nainggolan? Bisogna aprire a forze fresche, come per l’attacco”, aggiunge Giorgio.

Marco, invece, se la prende con la società. “Il fatto che rivogliano Nainggolan fa capire tutto – scrive il tifoso – Non sanno nemmeno loro ciò che fanno,s i sono pentiti di averlo ceduto soprattutto dopo il gol del pari a San Siro quest’anno. Cedere Nainggolan chissà per quale fantomatico motivo e poi tenere Sensi perennemente in infermeria. Sono dei geni”.

SPORTEVAI | 02-06-2020 10:11