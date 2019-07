Inter, Puscas non è convinto della Russia

Uno dei giovani più richiesti in casa Inter è George Puscas.

L'attaccante nerazzurro, complici le ottime prestazioni fornite all'Europeo Under 21 con la maglia della Romania, ha attirato le attenzioni di diversi club.

Puscas piace soprattutto in Russia: secondo il Correire dello Sport, lo Spartak Mosca avrebbe offerto 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore che però vorrebbe continuare a giocare in Italia o trasferirsi in Europa.

SPORTAL.IT | 18-07-2019 14:12