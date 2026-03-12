Inter, quanto è mancato Lautaro: il Toro torna a correre e manda un messaggio ai tifosi

Il capitano continua il recupero dall’infortunio ad Appiano, ma una foto pubblicata sui social fa sperare gli interisti: sarà in campo contro l’Atalanta?

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Lautaro Martinez è mancato come l’aria all’Inter, che senza di lui ha salutato la Champions League e perso il derby col Milan: il capitano sta accelerando i tempi di recupero dall’infortunio, un post sui social fa sperare i tifosi in un rientro anticipato.

Inter in calo senza Lautaro

Esiste un’Inter con Lautaro Martinez e una senza: dall’infortunio al polpaccio rimediato dal capitano nella gara di andata col Bodo Glimt la squadra di Cristian Chivu non è stata più la stessa, pagando l’assenza del suo leader con l’uscita dalla Champions League e con la dolorosa sconfitta nel derby col Milan. Quattro le gare senza il Toro, il rendimento parla chiaro: due vittorie (in campionato contro Lecce e Genoa) e due sconfitte (nel ritorno col Bodo Glimt e appunto nel derby). Un andamento che dice tutto di quanto Lautaro pesi sull’economia di gioco e sull’efficacia offensiva dell’Inter.

Il messaggio ai tifosi di Lautaro

Per questo motivo il post che Lautaro ha pubblicato sul suo profilo Instagram ha immediatamente acceso l’interesse dei tifosi dell’Inter. Il capitano ha postato due foto dall’allenamento di oggi ad Appiano Gentile, svolto ancora a parte rispetto ai compagni di squadra. In entrambe le immagini Lautaro corre: un segnale chiaro che i problemi al polpaccio sono ormai svaniti che il rientro è dietro l’angolo. “Bello rivedere il verde”, scrive il capitano nella didascalia, accendendo l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri.

L’ansia dei tifosi per il ritorno del capitano

La speranza degli interisti è che Lautaro possa accelerare ed essere a disposizione di Chivu già per la partita di sabato contro l’Atalanta, una gara delicatissima, da non sbagliare per evitare che il Milan, ora a 7 punti di distanza, guadagni ulteriore terreno sui nerazzurri, mettendo pressione per il finale di campionato.

“Manchi come l’aria capitano, ti aspettiamo come un bambino aspetta la mattina del 25 dicembre”, scrive tra i commenti Marco_b, sintetizzando lo stato d’animo del popolo interista. “Manchi come l’ossigeno”, aggiunge Lifeby, mentre Ambrosino bada al sodo: “Sei convocato per sabato, capitano?”. Una domanda alla quale dovrà rispondere Chivu nelle prossime ore.