Inter, quattro pretendenti per Joao Mario

L'Inter sta lavorando per la cessione definitiva di Joao Mario. Secondo quanto riportya Sportmediaset, sono tre le pretendenti al centrocampista portoghese, fuori dai piani di Luciano Spalletti.

Betis, Siviglia, Rubin Kazan e Schalke 04 hanno manifestato nei giorni scorsi il loro interesse, ma il Biscione vuole un prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni per non registrare minusvalenze e per ora le trattative non decollano.

SPORTAL.IT | 18-08-2018 16:00