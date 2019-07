Inter, rabbia tifosi su obiettivo in attacco: è uno scherzo?

Il sogno è e resta Lukaku, perchè Sensi e Barella sono giovani prospetti da considerare promettenti ma che non hanno mai giocato in un grande club, perchè Godin è un campione ma non è neanche più giovanissimo e perchè Conte è un grande ma non un mago. L’Inter ha bisogno urgente di attaccanti e anche di un certo spessore, perchè l’addio di Icardi deve essere compensato da un top-player, su questo non si discute. Sarà anche ormai un ex idolo, l’argentino, a i suoi gol li ha sempre fatti in questi anni. Considerando anche che andrà via anche un altro giocatore di esperienza come Nainggolan è chiaro che i tifosi si aspettano colpi di primo piano.

LA SVOLTA – Ecco perchè in tanti sono rimasti sorpresi quando è stato accostato al club nerazzurro Ante Rebic. Se l’affare Lukaku dovesse sfumare, viste le resistenze del Manchester United, Ausilio sta pensando al bomber delll’Eintracht Francoforte che chiede però ben 40 milioni di euro. Nell’ultima stagione l’ex attaccante della Fiorentina ha realizzato dieci gol e sei assist in 38 presenze, ma il suo nome non scalda la tifoseria interista.

LE REAZIONI – Sui social il coro è unanime: è uno scherzo? “Rebic è una versione scarsa di Perisic. Se facciamo 12 mesi con loro due in campo invecchiamo di 30 anni come con faceapp” o anche: “Rebic di qualità ne ha da vendere però almeno si dica che l’obiettivo è l’Europa League e non la champions o il campionato. Una rosa che sostituisce Icardi e Nainngolan con Rebic e Barella in Champions non ci va”, oppure: “Ma come si fa a pensare a Rebic come alternativa a Kukaku ma santo Dio ma mi volete fare saltare in aria dentro la sede? Costa troppo? Prendere Zapata”. Gli oltranzisti sono scatenati: “Se fanno Dzeko- Rebic si tifa contro. BASTA” oppure: “Poche certezze ci sono nella vita: una di queste è che Rebic non può mai rappresentare un’alternativa a Lukaku” e infine: “Rebic alternativa a Lukaku neanche se sei tornato ora da Marte dopo 15 anni lì. Alternativa per l’attacco sarebbe già qualcosa di diverso”.

