Radja Nainggolan attacca di nuovo l'Inter

Attraverso l’anteprima dell’intervista registrata nell’ambito del programma Dazn ‘Linea Diletta’, Radja Nainggolan ha respinto le critiche ricevute durante l’esperienza all’Inter: “Dicevano che ero uno spacca spogliatoio ma non è così, non ho mai creato problemi a nessuno. Se provi a chiedere in giro, ti risponderanno tutti che sono un grande”.

“A Cagliari sono stato 4-5 anni e sono cresciuto come uomo, qui si sorride con poco e quando sono arrivato è stato un po’ come rivivere la mia adolescenza, anche se con tanto mare e con tanto sole in più. Io non sto mai da solo”.

Meno di due settimane fa il centrocampista aveva confessato la sua amarezza cira la sua tormentata estate: “La società su di me aveva preso una decisione. Conte alla società aveva chiesto dei giocatori. E se vuoi ottenere qualcosa devi anche dare. È strano trattare due anni fa un giocatore dicendo che non ne puoi fare a meno e due anni dopo non calcolarlo più: non mi pare logico…”.

“L’Inter l’ho portata in Champions col gol decisivo, ma il merito è di tutti. Sono contento che siano veramente forti quest’anno, auguro loro il meglio. Mi dispiacerebbe se vincessero lo scudetto? No, dispiacere no. Ma un po’ “rosicherei”: secondo me in quella squadra ci potevo stare“.

Nainggolan ha poi svelato un retroscena su Romelu Lukaku: “Se mi ha chiamato questa estate? Sì, l’ho sentito. Mi ha detto che stava andando a Milano, mi ha chiesto di aspettare: “Dai, quest’anno staremo insieme“, poi è successo il contrario”.

Proprio nel momento dell’addio ai nerazzurri il Ninja era stato ancor più diretto: “Ora mi metterò in gioco e dimostrerò che l’Inter ha sbagliato a lasciarmi andare. Sono contento di tornare a casa. Ho fatto una scelta un po’ forzata, ma va bene così. Cercherò di fare bene a Cagliari. Adesso ho altre priorità e per questo è stato facile scegliere”.

SPORTAL.IT | 16-10-2019 14:50