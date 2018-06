Inter, Rafinha è sempre più lontano

Niente sconti. Il Barcellona non avrebbe nessuna intenzione di "aiutare" l'Inter nella trattativa per Rafinha. Per avere nuovamente il fantasista in rosa anche il prossimo anno, i nerazzurri dovranno sborsare i 35 milioni di euro (più tre di bonus) previsti nell'accordo per il riscatto.

Una situazione complicata, così come quella di Cancelo. Anche per l'esterno, il Valencia non pare voler regalare nulla. Nel frattempo i nerazzurri starebbero cercando di chiudere con il Bordeaux per Malcolm (esterno offensivo). Sul piatto cash e il cartellino di Biabiany.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 08:50