Inter-Rafinha, non è ancora finita

Dopo aver perso Cancelo, diventato un nuovo giocatore della Juventus, l'Inter potrebbe, a sorpresa, riavere Rafinha per la prossima stagione. Il brasiliano è tornato al Barcellona. Nessuna offerta al club blaugrana.

Solo l'Inter è interessata a Rafinha, un motivo in più per "costringere" il club spagnolo a tornare a trattare con la società nerazzurra e trovare un accordo ad una cifra inferiore. Rafinha ha, più volte, fatto sapere di avere un debole per i nerazzurri.

SPORTAL.IT | 09-07-2018 07:55