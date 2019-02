Inter-Rapid, le probabili formazioni

Tutto pronto per la sfida, valida per il ritorno dei 16esimi di Europa League, tra Inter e Rapid Vienna. A San Siro, si ricomincia dall'1-0 per i nerazzurri conquistato nella gara d'andata.Nell'unica volta che la formazione austriaca ha giocato a Milano, è stata battuta per 3-1 (stagione 1990/91).

Il tecnico dei nerazzurri Spalletti dovrà rinunciare, nuovamente, ad Icardi e si affiderà a Lautaro Martinez, decisivo nella partita disputata a Vienna. Spazio anche per Nainggolan (il belga è in costante crescita). 4-2-3-1 per gli austriaci, con Pavlovic punta di riferimento.

INTER-RAPID VIENNA (oggi, ore 21.00)

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Skriniar, Miranda, Asamoah; Borja Valero, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. All. Spalletti

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger; Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Bolingoli; Martic, Schwab; Murg, Knasmullner, Schobesberger; Pavlovic. All. Kuhbauer

SPORTAL.IT | 21-02-2019 07:25