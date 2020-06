Inter, Ravezzani ha tre nuovi colpevoli per il flop di Napoli

A distanza tre giorni dall’eliminazione in Coppa Italia ad opera del Napoli, tifosi e addetti ai lavori vicini all’Inter si interrogano ancora su cosa non abbia funzionato nella squadra di Antonio Conte al San Paolo. I giudizi di interisti e opinionisti concordano sul fatto che l’Inter abbia offerto una buona prestazione, ma allo stesso tempo non perdonano ai nerazzurri la rete dell’1-1, incassata in contropiede su un calcio d’angolo a favore.

I tre colpevoli di Ravezzani sul gol di Mertens

Un’autentica leggerezza, intollerabile per una squadra che punta a vincere un trofeo. Oltre a Conte, allenatore e dunque responsabile di tutto ciò che avviene in campo, per Fabio Ravezzani la rete segnata da Dries Mertens ha tre colpevoli.

Il giornalista li indica su Twitter, scatenando i commenti dei tifosi. “Comunque, dopo lunghe analisi, a sbagliare sul gol del Napoli è stato soprattutto Barella un po’ distratto – scrive Ravezzani nel suo tweet – . Anche Young poteva fare meglio. Eriksen ci ha provato, ma ha dei limiti di velocità importanti, per questo avrebbe dovuto commettere fallo su Insigne”.

I tifosi accusano soprattutto Conte

Barella, Young, Eriksen: tutti potevano fare di più per evitare il contropiede e la rete dei napoletani. “Young a livello difensivo è molto carente. Idem Moses”, commenta Giorgio. “Sì, però aveva anche Mertens dall’altra parte – replica Ravezzani -. Da verifiche fatte con l’Inter pare ci sia stato un concorso di colpe, ma il deputato nello specifico era Barella”.

“Certo come si può affermare che siamo recidivi sui contropiede/imbarcate con la squadra in vantaggio”, continua il tifoso. “E qui c’entra anche Conte, senza dubbio”, la chiude il giornalista, condannando ancora una volta il tecnico.

“Se Eriksen fa fallo gli da rosso diretto o giallo e rigore”, fa notare Lorenzo provando ad assolvere il danese. “Caro direttore, su un gol simile non sbagliano i singoli ma la squadra intera, allenatore compreso”, fa notare Federico.

Bettino, invece, chiama ancora in causa Conte: “E dalla panchina? Nessuno si è accorto che in quella zona del campo poteva svilupparsi un’azione pericolosa da parte degli avversari?”. “Vero, anche Conte ha sottovalutato”, spiega infine Ravezzani.

SPORTEVAI | 16-06-2020 10:15