Inter, Ravezzani spaventa i fan: Capito cosa sta per succedere?

Si sognano i colpi per gennaio, con Conte che chiede insistentemente di essere accontentato con almeno un paio di rinforzi, ma anche per l’estate l’Inter si sta muovendo sul mercato. Giocare d’anticipo è un obbligo quando la concorrenza è pericolosa ma Marotta e Ausilio potrebbero essere costretti anche a fare i conti con “vecchie” situazioni, non del tutto risolte.

IL FUTURO – Resta ancora incerto infatti il futuro di Icardi. L’argentino è in prestito al Psg, dove sta facendo bene, ma non è così scontato che i francesi paghino i 70 milioni di euro necessari per riscattarlo a giugno.

L’INTERVISTA – L’allarme lo ha fatto scattare Leonardo che è stato vago sul tema. Il dg del Psg ha detto: “Il futuro di Icardi è nelle sue mani, ma non prenderemo una decisione adesso: davanti abbiamo ancora una mezza stagione e da qui a giugno c’è tempo. La formula, prestito con diritto di riscatto, ci permette di rifletterci bene, senza dover negoziare niente. Lui però tiene all’Inter e a quello che ha fatto in nerazzurro. Mi fermo qui”.

LA DECISIONE – Cosa farà dunque Icardi? Spingerà per tornare in Italia o no? Fabio Ravezzani prospetta la soluzione scrivendo su twitter il suo pensiero.

IL TWEET – Il giornalista di TeleLombardia scrive: “Leonardo conferma l’anticipazione data da TopCalcio24 ovvero, il Psg non è ancora certo che Icardi a fine stagione voglia restare a Parigi. Potrebbe anche decidere di tornare all’Inter. Auguri…”.

LE REAZIONI – Fioccano i commenti sui social: “Lui (lei) ha già fatto sapere che vuole tornare” o anche: “Quel “lui tiene all’Inter” non farà dormire molte notti a molti tifosi”.

DOVE GIOCHERA’? – C’è chi si sbilancia: “Rimango dell’idea, che per motivi familiari lui e Wanda vogliano ritornare e restare in Italia! E vedo solo la Juventus come opzione credibile!” o anche: “E come ritorna, riparte!”.

CONTRARI – La stragrande maggioranza dei tifosi nerazzurri non vuole comunque più rivedere Icardi titolare dell’Inter: “Verrà mandato da qualche altra parte nel caso. Sa anche lei che non indosserà mai più la maglia nerazzurra” e infine: “Rinnovo da 30 milioni a stagione e fai lo scaldapanchine. L’importante e’ che sei a Milano, giusto?”.

SPORTEVAI | 17-12-2019 11:02