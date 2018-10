Inter-Real Madrid, Icardi e Modric i volti della discordia

Sull’asse Milano-Madrid si sono sempre fatti ottimi affari, con vari passaggi di giocatori a suon di milioni. Sembra però che quell’asse sia esclusivamente verso la metà rossonera, perché verso quella nerazzurra sembra esserci un muro, creato sia da parte dell’Inter che del Real Madrid. Offerte e rifiuti, tentativi falliti che hanno lasciato molto amaro in bocca da entrambe le parti. Solo di recente i volti della discordia sono quelli di Luka Modric e Mauro Icardi. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo partito alla volta di Torino il presidente madrileno Florentino Perez voleva un colpo importante da regalare ai tifosi e sognava proprio l’argentino, che aveva una clausola di 110 milioni di euro (che Perez non ha mai voluto pagare) poi scaduta. Tutto si è concluso con un nulla di fatto, anche se dopo quest’episodio l’agente di Maurito (sua moglie Wanda Nara) batte cassa per un nuovo contratto per un ingaggio da doppia cifra di milioni all’anno.

E Modric? Il nuovo assalto ad Icardi sembra essere un contro-sgarbo per il caso legato al croato, che aveva già un accordo con i nerazzurri all’insaputa della dirigenza spagnola. Nulla per quest’estate ma adesso sembra che sia nuovamente possibile portare il talentuoso croato alla Pinetina. I motivi? Non lega con Lopetegui, con Florentino è grande freddo e l’Inter rinnova la disponibilità ad accoglierlo. Pronto un nuovo assalto già nella prossima finestra di mercato. Quel che è sicuro è che i rapporti fra il club meneghino e quello madrileno sono ai loro minimi storici.

