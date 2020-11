Inter-Real Madrid, Zidane in emergenza

Archiviata la sofferta vittoria con il Torino, l’Inter si appresta ad ospitare, a San Siro, il Real Madrid. All’Inter serve a tutti i costi una vittoria contro un Real Madrid in grande emergenza.

Nell’ultima partita di Liga contro il Villarreal (pareggiata per uno a uno), Zidane non ha potuto contare sui seguenti giocatori: Jovic, Benzema, Ramos, Militao, Casemiro, Valverde e Odriozola .

Zidane spera di recuperare, per la trasferta a Milano, almeno Benzema, Militao e Casemiro. Benzema è alle prese con un infortunio di natura muscolare. Sabato è stato sostituito da Mariano Diaz e sta lavorando in palestra per cercare di recuperare. Dalla Spagna lo danno assente al 50%.

Per Casemiro e Militao la situazione è diversa: i due brasiliani hanno avuto il Covid-19, sembravano averlo superato ma l’ultimo tampone ha dato per entrambi un esito dubbio. Oggi si sottoporranno ad un nuovo test e poi Zidane saprà se potrà averli a disposizione.

In difesa, senza Sergio Ramos e con l’incognita Militao, toccherebbe a Nacho affiancare Varane. A centrocampo senza Valverde e forse Casemiro, Zidane potrebbe ripresentare la coppia Kroos-Modric proposta contro il Villarreal, con un 4-2-3-1 inedito in questa stagione.

Sul fronte Inter, invece, Brozovic, Kolarov e Padelli sono ancora positivi al Covid-19. Sensi, Pinamonti e Vecino sono fuori causa per problemi fisici. La formazione dovrebbe essere praticamente scritta, con il ritorno dal primo minuto della coppia Lautaro-Lukaku in attacco.

OMNISPORT | 23-11-2020 09:01