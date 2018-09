Inter, rebus Gabigol

Il Santos si sta godendo il miglior Gabigol di sempre. Con la tripletta al Vasco da Gama, il brasiliano di proprietà dell'Inter è arrivato a quota 10 gol. Tutti pazzi di lui in Brasile (dopo un periodo non facile), ma l'Inter non sa che fare per l'immediato futuro.

Gabigol è sotto contratto con i nerazzurri fino al giugno del 2021. A fine anno servirà prendere una decisione importante, per non rischiare di perdere l'intero investimento (il brasiliano è costato circa 30 milioni di euro).

SPORTAL.IT | 03-09-2018 07:50