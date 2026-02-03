Inter, retroscena Lookman: l’ultimo sgambetto dell’Atalanta e perché è finito all’Atletico Madrid

In chiusura di mercato l'ex Pallone d'Oro africano ha lasciato l'Italia per la Spagna, dopo il braccio di ferro estivo con la Dea per forzare la sua cessione all'Inter

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Lookman è stato uno degli assoluti protagonisti del calciomercato di gennaio. Corteggiato dal Napoli, inseguito da Fenerbahce e Galatasaray, alla fine si è accasato all’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Fine della telenovela: dopo il braccio di ferro estivo, l’Atalanta ha lasciato partire l’attaccante nigeriano. Con un ultimo dispetto all’Inter.

Inter-Lookman, l’ultimo sgarbo dell’Atalanta

Quella appena trascorsa si è rivelata un’estate rovente sull’asse Milano-Bergamo. Si sono registrate temperature record per via del giallo di Ferragosto che si è poi risolto con un nulla di fatto. Ademola era finito in cima alla lista dei desideri dell’Inter: col giocatore l’accordo era totale. Mancava quello con l’Atalanta, che non ha mollato di un centimetro: muro totale della famiglia Percassi all’ormai nota offerta di Marotta da 42 milioni più di 3 di bonus.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sono volati tracci tra l’ex Pallone d’Oro africano e la Dea. Le sfuriate social, la fuga in Portogallo prima e a Londra poi, quindi il ritorno a Zingonia a testa bassa, dove ha vissuto da separato in casa fino alla chiusura del mercato con una condizione fisica tutta da ritrovare. Come successo un anno prima col Psg, ancora una volta la società orobica ha saputo tenere testa a una big per il suo gioiello. Almeno fino al sopraggiungere dell’Atletico Madrid.

Offerte a confronto: la beffa

Negli ultimi giorni del mercato invernale Lookman sembrava essere vicinissimo al Fenerbahce, ma la trattativa si è arenata proprio sul rettilineo finale perché il club di Istanbul non è riuscito a presentare le garanzie bancarie richieste dall’Atalanta. Poi, il coup de theatre: l’inserimento in extremis dell’Atletico Madrid, che con un’operazione lampo si è aggiudicato il nigeriano, reduce dalla Coppa d’Africa disputata in Marocco.

Come riferito da Sky, gli orobici hanno dato il via libera alla partenza di Ademola a cifre più basse rispetto a quelle proposte solo pochi mesi prima dall’Inter e neppure prese in considerazione dalla proprietà. Già, l’attaccante è approdato nello capitale spagnola in cambio di 35 milioni più 5 di bonus.

Perché Ademola è finito all’Atletico Madrid

Diverse le ragioni per cui l’Atalanta ha respinto l’assalto estivo dell’Inter e non quello dei colchoneros, seppur a condizioni economiche leggermente inferiori. Lo spiegò Luca Percassi in una conferenza stampa al vetriolo, di risposta all’attacco sfferrato dal calciatore. In realtà, un’intesa di massima con Lookman per la cessione era stato raggiunto, ma non per l’Italia.

Dunque, da parte della Dea nessuna volontà di rinforzare una rivale, per giunta a meno dei 50 milioni richiesti. A distanza di sei mesi, il club bergamasco si è visto costretto ad abbassare le pretese iniziali per via di quel contratto in scadenza a giugno 2027 che iniziava a essere una minaccia. Inoltre con l’Atletico Madrid il rapporto è ottimo. Lo testimoniano le precedenti operazioni che hanno portato Ruggeri al Metropolitano e Raspadori alla New Balance Arena.