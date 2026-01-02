Inter, si riapre il caso Calhanoglu: la mossa del Galatasaray. E arriva un assist per Cancelo

Il club turco prepara un'offerta da 12 milioni per il regista che potrebbe chiedere la cessione. L'Al-Hilal pronto ad accollarsi metà dello stipendio fino a giugno per consentire il ritorno a Milano del terzino portoghese

Difficile immaginare che una squadra di vertice possa privarsi dei suoi pezzi pregiati, eppure è quello che potrebbe capitare all’Inter, sia in entrata che in uscita.

Inter, sirene turche per Calhanoglu

Si tratta di Hakan Calhanoglu, che dopo le tribolazioni di un’estate interlocutoria, questa volta sembra realmente intenzionato a lasciare il club nerazzurro per tornare in patria e vestire la maglia del Galatasaray. Secondo quanto riporta SportMediaset, il giocatore avrebbe avuto contatti con il club turco e avrebbe confermato la volontà di vestire la maglia giallorossa.

Calhanoglu, storia che si ripete

Sono storia recente i dissapori con i compagni dopo la disastrosa finale di Champions contro il Psg, le polemiche con Lautaro e le voci su un trasferimento imminente. Poi tutto si risolse, ma evidentemente si è trattato solo di un rinvio. Perché il club di Istanbul questa volta sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 12 milioni di euro, una cifra importante se si pensa all’età del giocatore ed al momento della stagione.

Inter a un bivio

A questo punto l’Inter si trova davanti ad un bivio: economicamente si tratta di un’occasione che difficilmente si ripresenterà, al tempo stesso bisognerebbe trovare un sostituto all’altezza, compito tutt’altro che facile soprattutto a gennaio. Va anche detto però che Chivu potrebbe avere la soluzione già in casa, perché in quel ruolo Zielinski si è sempre disimpegnato bene e potrebbe rappresentare un’ottima alternativa almeno fino a giugno. La decisione ora spetta alla dirigenza nerazzurra.

Cancelo-Inter, si può fare

Per un giocatore importante che potrebbe uscire, un altro che potrebbe ritornare. Si tratta di Joao Cancelo, che ha già vestito la maglia dell’Inter nella stagione 2018/2019. Il terzino portoghese ha rotto con il tecnico Simone Inzaghi, e l’Al-Hilal sarebbe pronto a lasciarlo partire in direzione Milano, soluzione che stuzzica sempre più João.

Cancelo, la mossa dell’Al-Hilal

L’unico ostacolo in questo senso sembra essere lo stipendio da 15 milioni netti, ma la soluzione esiste perchè il club saudita potrebbe contribuire al pagamento di una parte abbondante del maxi-ingaggio da qui a giugno. L’Inter si accollerebbe circa 3 milioni, gli altri 4,5 sarebbero a carico degli arabi: e il gioco sarebbe fatto.