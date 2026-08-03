Il club ha raggiunto l’accordo col centravanti per il rinnovo, ma la fascia destra resta la priorità per l’allenatore, soprattutto dopo l’amichevole col City

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’Inter e Pio Esposito insieme fino al 2031, questa la buona notizia per Cristian Chivu che però dopo l’amichevole col Manchester City ha sottolineato per la prima volta in maniera esplicita la necessità di acquistare un esterno destro: il progetto Diouf mostra le prime crepe, tocca a Beppe Marotta intervenire.

Inter, Esposito fino al 2031

La notizia che i tifosi dell’Inter attendevano da tempo è finalmente arrivata: secondo il Corriere dello Sport, il club nerazzurro ha raggiunto l’accordo con Pio Esposito per il rinnovo di contratto. L’attaccante ha detto sì a un prolungamento fino al 2031 (il precedente contratto sarebbe scaduto nel 2030) e riceverà un corposo aumento di ingaggio, arrivando a guadagnare 3,2 milioni di euro l’anno più bonus che potrebbero far crescere la cifra fino a 3,5 milioni.

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Inter, le crepe del progetto Diouf

Il sì di Esposito rappresenta di sicuro una bella novità per Cristian Chivu che, però, in questo momento sembra focalizzato su altri problemi. Arrivati ad agosto, il pur profondo e valido organico della sua Inter continua ad avere una falla sulla corsia destra: il vuoto creato dalla partenza di Denzel Dumfries non è stato ancora colmato. E il progetto di trasformare Andy Diouf da centrocampista in esterno a tutta fascia per risolvere il problema ha iniziato a mostrare le prime crepe: nell’amichevole vinta sabato ai rigori contro il Manchester City il francese ha mostrato ottimi spunti palla al piede, ma anche limiti notevoli in fase difensiva. Insomma per Chivu Diouf diverrà un esterno di alto profilo, ma ha bisogno di lavorare ancora molto per adattarsi al nuovo ruolo. E, nel frattempo, l’Inter deve comprare un esterno.

Inter, Chivu chiede un esterno

Chivu lo ha detto chiaramente, in maniera esplicita, dopo il test col City. “Se fate la conta risulta anche a voi che manca qualcuno a destra – ha dichiarato il tecnico dell’Inter -. Abbiamo tre esterni ora (Dimarco, Luis Henrique e Diouf, ndr), anzi tre e mezzo perché Carlos Augusto potrebbe farlo anche se lo preferisco da braccetto. A seconda di come consideriamo Luis Henrique, se a destra o a sinistra, ne manca comunque uno”.

Nelle parole di Chivu si può dunque leggere un chiaro invito a Beppe Marotta a intervenire per colmare il vuoto nel roster nerazzurro. “Il mercato è ancora lungo, bisogna aver pazienza e scegliere bene”, ha poi aggiunto Chivu smorzando i toni ed evitando ogni polemica col club. Ma la pretesa dell’allenatore è piuttosto chiara.

Spence, Diaby o altro: ora tocca a Marotta

Vedremo se l’Inter tornerà alla carica per Djed Spence, laterale del Tottenham che per caratteristiche sembra essere il giocatore più adatto per far felice Chivu. Nelle ultime ore si registra un ritorno di fiamma per Moussa Diaby, ala dell’Al-Ittihad che è stato vicinissimo all’Inter nel mercato di gennaio: il francese, però, è un esterno offensivo che potrebbe anche giocare da quinto, ma che sbilancerebbe i nerazzurri ancor più di Diouf. La certezza, al momento, è che per Chivu il rebus della fascia destra va risolto: a Marotta il compito di rasserenare il suo allenatore.