Inter, riscattarlo o no? Non tutti sono d’accordo

Non ha trovato molto spazio, ma quando ha giocato è riuscito a ben figurare. Parliamo di Victor Moses, esterno nigeriano che l’Inter ha prelevato a gennaio in prestito dal Chelsea, dove Antonio Conte l’aveva già avuto a sua disposizione nella sua parentesi in Premier League.

Il costo del riscatto

Da quando è arrivato in nerazzurro, Moses ha giocato 7 gare, di cui 4 da titolare, offrendo anche un assist nella vittoria in rimonta sul Milan. L’Inter avrebbe utilizzato il resto della stagione per valutare con calma se il nigeriano valesse sul serio i 10 milioni di euro chiesti dal Chelsea per il riscatto del suo cartellino, ma lo stop imposto dall’emergenza coronavirus porterà probabilmente i nerazzurri a una scelta quasi a occhi chiusi sul giocatore.

Secondo il Corriere dello Sport, Marotta vorrebbe tenersi il giocatore, magari puntando su uno sconto sul riscatto da parte del Chelsea. Un’ipotesi che, al momento, non convince a pieno i tifosi dell’Inter.

Una parte dei supporter nerazzurri considera la conferma di Moses a 10 (o meno) milioni di euro un buon affare, mentre altri tifosi chiedono all’Inter di fare uno sforzo per acquistare un esterno di fascia di caratura superiore.

Il dilemma degli interisti

Alla prima fazione appartiene Massimo, che su Facebook invita a considerare il rapporto qualità/prezzo offerto da Moses. “Oggi con 10 milioni ti prendi un paio di mascherine e mezzo litro di disinfettante per le mani… ci penserei su”, spiega con sarcasmo il tifoso. Enzo la pensa come lui: “Oggi con 10 milioni non prendi manco uno dalla serie B”.

Altri interisti, invece, ritengono che confermare Moses sia una scelta poco ambiziosa. “10 milioni per uno che deve fare la riserva di Candreva è uno spreco – il commento di Roberto -. Anzi, significa che Conte l’anno prossimo vuole giocare ancora con Candreva titolare… Quindi non ha capito niente”. E Franco aggiunge: “La Lazio a quelle cifre ha preso Lazzari che vale 10 volte Moses. Io prenderei un esterno forte e terrei Candreva come riserva”.

SPORTEVAI | 23-03-2020 11:43