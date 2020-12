Inter, risentimento ai flessori della coscia destra per Vidal

Nella conferenza stampa odierna Antonio Conte aveva anticipato l’indisponibilità di Arturo Vidal per la sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League di domani sera contro lo Shakhtar Donetsk. L’Inter ha specificato l’entità dell’infortunio in un comunicato dopo gli accertamenti a cui è stato sottoposto il cileno.

“Risonanza magnetica per Arturo Vidal dopo il problema riscontrato nella gara di sabato contro il Bologna. Per il centrocampista cileno risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Le condizioni del giocatore verranno valutate giorno dopo giorno”, recita il comunicato.

OMNISPORT | 08-12-2020 15:57